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Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

06 липня 2026 р. 08:00

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

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08:00 Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали член Української асоціації зовнішньої політики Ігор Тодоров, юрист-міжнародник Роман Єделєв, командир розрахунку БпЛА, 3 ОШБр Ігор з позивним "Пиць", політолог Ігор Когут, нардеп Сергій Євтушок, в.о. очільника Маріупольської районної ради Вадим Пікуз, голова Комітету економістів України Андрій Новак, військовий експерт Іван Тимочко та депутат обласної ради Олександр Ахмеров.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять масований російський обстріл Києва у ніч проти 6 липня. Ворог застосовував ракети та дрони різних типів. У місті фіксують влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема багатоповерхівки. Наразі відомо про девʼятьох загиблих та понад 46 поранених. 

Роботи з порятунку людей ще тривають.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого у місті багато пошкоджень. Зокрема, противник бив ракетами з касетними частинами.

Крім того, цієї ночі постраждала Київська область. Внаслідок атаки Росії у Бучанському районі загинула людина, також є поранені та значні пошкодження цивільної інфраструктури.

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08:00 Виплати до Дня Незалежності: у ПФУ дали важливе роз'яснення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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