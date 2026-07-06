Гостями ефіру Ранок.LIVE стали член Української асоціації зовнішньої політики Ігор Тодоров, юрист-міжнародник Роман Єделєв, командир розрахунку БпЛА, 3 ОШБр Ігор з позивним "Пиць", політолог Ігор Когут, нардеп Сергій Євтушок, в.о. очільника Маріупольської районної ради Вадим Пікуз, голова Комітету економістів України Андрій Новак, військовий експерт Іван Тимочко та депутат обласної ради Олександр Ахмеров.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять масований російський обстріл Києва у ніч проти 6 липня. Ворог застосовував ракети та дрони різних типів. У місті фіксують влучання в цивільну інфраструктуру, зокрема багатоповерхівки. Наразі відомо про девʼятьох загиблих та понад 46 поранених.

Роботи з порятунку людей ще тривають.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого у місті багато пошкоджень. Зокрема, противник бив ракетами з касетними частинами.

Крім того, цієї ночі постраждала Київська область. Внаслідок атаки Росії у Бучанському районі загинула людина, також є поранені та значні пошкодження цивільної інфраструктури.