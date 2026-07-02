Гостями ефіру Вечір.LIVE стали економіст Олексій Кущ, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, нардеп Олексій Гончаренко, нардеп Руслан Горбенко, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, нардеп Михайло Цимбалюк, директор Київського зоопарку Кирило Трантін, голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик та кандидат філософських наук Антон Дробович.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять масований російський обстріл Києва у ніч проти 2 липня. Кількість загиблих зросла до 21 людини. Крім того, поранення отримали 85 осіб, з них двоє дітей.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський прибув на місце російського обстрілу в Дарницькому районі Києва. Він наголосив, що Україні потрібні ракети для захисту.

Наразі у Дарницькому районі під завалами будинку можуть перебувати близько девʼяти людей. Надзвичайники вже врятували 17 осіб, сімох із яких деблокували з-під уламків.