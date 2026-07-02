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Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

02 липня 2026 р. 18:03

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

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18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

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08:00 РФ може розпочати наступ на Чернігівщину та Київ: ефір Ранок.LIVE

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13:00 Енергосистема України не витримує спеку: ефір День.LIVE

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08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

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18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали економіст Олексій Кущ, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, нардеп Олексій Гончаренко, нардеп Руслан Горбенко, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, нардеп Михайло Цимбалюк, директор Київського зоопарку Кирило Трантін, голова Оболонської РДА у місті Києві Кирило Фесик та кандидат філософських наук Антон Дробович.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять масований російський обстріл Києва у ніч проти 2 липня. Кількість загиблих зросла до 21 людини. Крім того, поранення отримали 85 осіб, з них двоє дітей.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський прибув на місце російського обстрілу в Дарницькому районі Києва. Він наголосив, що Україні потрібні ракети для захисту.

Наразі у Дарницькому районі під завалами будинку можуть перебувати близько девʼяти людей. Надзвичайники вже врятували 17 осіб, сімох із яких деблокували з-під уламків.

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17:54 Які латвійські артисти виступлять на сцені Laima Rendezvous Jūrmala 2026

17:47 Німеччина засудила російський обстріл Києва та запевнила в підтримці

17:47 ДСНС: у Дарницькому районі Києва під завалами близько 9 осіб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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