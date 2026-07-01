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Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

01 липня 2026 р. 13:04

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

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08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про черговий удар по російській нафтопереробній інфраструктурі. Цього Сили оборони уразили об'єкт в Уфі. Це один з найбільших виробників мастильних матеріалів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 1 липня.

Гості ефіру

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
  • Михайло Савенець — завідувач відділу моніторингу атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України;
  • Дмитро Костюк — народний депутат України, голова громадської організації "Неподільна Україна";
  • Ілля Котов — експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління;
  • Наталія Суслова — кандидат медичних наук, медична директорка ГО "Сильні серця", лікар загальної практики — сімейної медицини, терапевт;
  • Денис Попович — військовий аналітик;
  • Руслан Плетінка — заступник начальника рекрутингу Третього армійського корпусу;
  • Світлана Осауленко —депутат Одеської міської ради.

Як писали Новини.LIVE, Путін визнав, що РФ почала використовувати резерви пального. На російських заправках уже з'явилися великі черги.

Так, у головному нафтовому регіоні РФ ввели ліміти на пальне. А в Москві тимчасово скасували систему перепусток для бензовозів для того, щоб забезпечувати безперебійне постачання пального на автозаправні станції.

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13:00 Компенсації на оренду та комуналку: хто з ВПО отримає виплати

12:55 На Одещині пролунав потужний вибух: загроза балістики з Криму

12:45 Для чоловіків за кордоном можуть змінити умови захисту: Лубінець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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