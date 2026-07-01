Президент України Володимир Зеленський заявив про черговий удар по російській нафтопереробній інфраструктурі. Цього Сили оборони уразили об'єкт в Уфі. Це один з найбільших виробників мастильних матеріалів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 1 липня.

Гості ефіру

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Михайло Савенець — завідувач відділу моніторингу атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України;

Дмитро Костюк — народний депутат України, голова громадської організації "Неподільна Україна";

Ілля Котов — експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління;

Наталія Суслова — кандидат медичних наук, медична директорка ГО "Сильні серця", лікар загальної практики — сімейної медицини, терапевт;

Денис Попович — військовий аналітик;

Руслан Плетінка — заступник начальника рекрутингу Третього армійського корпусу;

Світлана Осауленко —депутат Одеської міської ради.

Як писали Новини.LIVE, Путін визнав, що РФ почала використовувати резерви пального. На російських заправках уже з'явилися великі черги.

Так, у головному нафтовому регіоні РФ ввели ліміти на пальне. А в Москві тимчасово скасували систему перепусток для бензовозів для того, щоб забезпечувати безперебійне постачання пального на автозаправні станції.