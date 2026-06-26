Україна не очікує безпосередньої участі Білорусі у війні, однак уважно відстежує всі можливі загрози. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, Мінськ не дозволить себе втягнути у війну, а будь-які дії щодо прикордонних ініціатив чи військової активності розглядаються в контексті безпекових ризиків.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 26 червня.
Гості ефіру
- Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
- Юрій Подорожній — політтехнолог;
- Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";
- Поліна Марченко — адвокат;
- Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";
- Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;
- Михайло Якубович — сходознавець.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на депутата Сергія Хланя, Білорусь не наважиться на пряму війну з Україною. Якщо це станеться, українська сторона знищить всю білоруську промисловість за тиждень.
Водночас видання WSJ повідомляло, що Росія тисне на Білорусь, щоб відкрити "новий фронт" в Україні. Іншою метою Кремля можуть бути нетрадиційні операції проти країн НАТО.