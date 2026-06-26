Україна не очікує безпосередньої участі Білорусі у війні, однак уважно відстежує всі можливі загрози. За словами очільника МЗС Андрія Сибіги, Мінськ не дозволить себе втягнути у війну, а будь-які дії щодо прикордонних ініціатив чи військової активності розглядаються в контексті безпекових ризиків.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 26 червня.

Гості ефіру

Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Юрій Подорожній — політтехнолог;

Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";

Поліна Марченко — адвокат;

Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;

Михайло Якубович — сходознавець.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на депутата Сергія Хланя, Білорусь не наважиться на пряму війну з Україною. Якщо це станеться, українська сторона знищить всю білоруську промисловість за тиждень.

Водночас видання WSJ повідомляло, що Росія тисне на Білорусь, щоб відкрити "новий фронт" в Україні. Іншою метою Кремля можуть бути нетрадиційні операції проти країн НАТО.