Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Вони обговорили захист Донеччини, посилення ППО та антибалістичної оборони, а також удари по російських об’єктах. Окремо йшлося про далекобійні санкції проти РФ і кадрові питання у ЗСУ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 7 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Дмитро Биков — публіцист, письменник та поет;

Денис Капустін — командир РДК;

Тарас Загородній — керуючий партнер національної антикризової групи;

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Максим Розумний — доктор політичних наук;

Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України;

Катерина Коваль — експертка з нацбезпеки та оборони, офіцерка запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE;

Марія Мезенцева-Федоренко — народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Костянтин Криволап — авіаексперт;

Ірина Захожа — дитяча психологиня.

Новини.LIVE інформували, що 7 серпня 2026 року Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на Донеччині та посилення оборони. Окремо обговорили удари по російських об’єктах, далекобійні санкції проти РФ і забезпечення України ракетами для ППО. Також президент і головнокомандувач порушили кадрові питання у Збройних силах України.

Новини.LIVE також писали, що до спільної європейської антибалістичної системи FREYJA вже долучилися 10 країн. Україна працює над розвитком програми та власних балістичних ракет. Володимир Зеленський очікує конкретних результатів у цьому напрямку вже на рубежі 2026–2027 років.