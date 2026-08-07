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Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

07 серпня 2026 р. 18:10

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18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2026
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13:12 ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2026
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19:22 Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

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18:20 Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

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14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

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08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

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18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2026
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18:17 Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

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13:12 ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Вони обговорили захист Донеччини, посилення ППО та антибалістичної оборони, а також удари по російських об’єктах. Окремо йшлося про далекобійні санкції проти РФ і кадрові питання у ЗСУ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 7 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Дмитро Биков — публіцист, письменник та поет;
  • Денис Капустін — командир РДК;
  • Тарас Загородній — керуючий партнер національної антикризової групи;
  • Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Максим Розумний — доктор політичних наук;
  • Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України;
  • Катерина Коваль — експертка з нацбезпеки та оборони, офіцерка запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE;
  • Марія Мезенцева-Федоренко — народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Костянтин Криволап — авіаексперт;
  • Ірина Захожа — дитяча психологиня.

Новини.LIVE інформували, що 7 серпня 2026 року Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на Донеччині та посилення оборони. Окремо обговорили удари по російських об’єктах, далекобійні санкції проти РФ і забезпечення України ракетами для ППО. Також президент і головнокомандувач порушили кадрові питання у Збройних силах України.

Новини.LIVE також писали, що до спільної європейської антибалістичної системи FREYJA вже долучилися 10 країн. Україна працює над розвитком програми та власних балістичних ракет. Володимир Зеленський очікує конкретних результатів у цьому напрямку вже на рубежі 2026–2027 років.

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20:35 Власники паїв можуть залишитися без грошей: аграрії назвали головну проблему

20:04 У Львові матір військового заявила про побиття через російську мову: поліція з'ясовує обставини

20:00 Чи направлять на ВЛК з 3 групою інвалідності: що каже закон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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