Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE arrow
Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

06 серпня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2026
Text

19:22 Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

Text

18:20 Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

Text

14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2026
Text

18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня 2026
Text

18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2026
Text

19:22 Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

Text

18:20 Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

Text

14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський наголосив, що пріоритетним завданням для українських сил оборони є ліквідація російських пускових установок балістичних ракет із метою зниження інтенсивності обстрілів. Попри те, що ворожі безпілотники та крилаті ракети продовжують створювати щоденну загрозу, у липні українська ППО успішно ліквідувала або знешкодила 87% дронів і 69% крилатих ракет, але показник перехоплення балістичних ракет залишається низьким і становить лише 29%.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 6 серпня. 

Ефір Ранок.LIVE 6 серпня

  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" 
  • Ігор, позивний "Пиць" командир розрахунку БПЛА, 3 ОШБр 
  • Дмитро Перов, памʼяткоохоронець 
  • Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ 
  • Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" 
  • Дмитро Костюк, народний депутат України, Голова громадської організації "Неподільна Україна" 
  • Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики, Кембриджський університет 
  • Ніна Южаніна, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 
  • Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки

Як писали раніше Новини.LIVE, на території російської Свердловської області було підірвано автомобіль, у салоні якого, за попередніми відомостями, перебував керівник "Уралдронзаводу" Володимир Ткачук. Російські засоби масової інформації інформують про важкі травми та критичний стан посадовця, водночас низка неофіційних каналів заявляє про його загибель.

Окрім цього, глава держави Володимир Зеленський визначив чіткий пріоритет для українських дипломатів —  це домогтися завершення російської агресії вже цієї осені. Для реалізації цього завдання планується задіяти військові удари, посилення санкційних обмежень та активну координацію дій із міжнародними партнерами.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:10 Договір міни: як законно обміняти майно без купівлі та продажу

08:00 Допомога США у 2 000 грн: як отримати людям з інвалідністю та тим, кому 60+

Text

08:00 Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

07:50 У Ярославлі через атаку БпЛА масштабна пожежа на НПЗ та перекрито трасу

07:01 ПриватБанк готує для клієнтів зміни після 31 серпня: що треба знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:00 Річниця бомбардування Хіросіми: що відбулося після першого в історії ядерного удару

06:52 Бронювання від мобілізації у серпні: головні умови та причини відмов

06:42 Новий напад на Україну із Чернігівщини — інтервʼю командира РДК

06:32 Відпочинок в Одеській Затоці у серпні: ціни для туристів

06:30 Йти в ТЦК уже нема сенсу: як діяти при простроченому ВОД

08:10 Договір міни: як законно обміняти майно без купівлі та продажу

08:00 Допомога США у 2 000 грн: як отримати людям з інвалідністю та тим, кому 60+

07:50 У Ярославлі через атаку БпЛА масштабна пожежа на НПЗ та перекрито трасу

07:01 ПриватБанк готує для клієнтів зміни після 31 серпня: що треба знати

07:00 Річниця бомбардування Хіросіми: що відбулося після першого в історії ядерного удару

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:52 Бронювання від мобілізації у серпні: головні умови та причини відмов

06:42 Новий напад на Україну із Чернігівщини — інтервʼю командира РДК

06:32 Відпочинок в Одеській Затоці у серпні: ціни для туристів

06:30 Йти в ТЦК уже нема сенсу: як діяти при простроченому ВОД

06:25 Спека до +39 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

06:32 Відпочинок в Одеській Затоці у серпні: ціни для туристів

4 серпня

22:33 Підготовка до школи: скільки цього року витратять одесити

3 серпня

22:33 Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

31 липня

22:33 Росія атакує судна біля Одеси: чи буде відповідь НАТО

06:33 Скандал навколо Одеського зоопарку: в якому стані тварини

30 липня

06:33 Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

29 липня

22:33 Відпочинок в Одесі на двох: у скільки обійдеться літня відпустка

28 липня

22:33 Найцікавіші місця Одеси: куди піти та що подивитися

25 липня

06:33 Одеський Привоз влітку: що подешевшало та як змінилися ціни

24 липня

06:33 Зрошувальна система Одещини: прогнози на врожай овочів та ціни

Text

08:00 Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

5 серпня
Text

19:22 Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

Text

18:20 Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

Text

14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

05 серпня 2026 р. 19:22
Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

05 серпня 2026 р. 18:20
Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

05 серпня 2026 р. 14:17
РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

05 серпня 2026 р. 08:00
Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

04 серпня 2026 р. 18:13
Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

04 серпня 2026 р. 13:36
Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

04 серпня 2026 р. 08:00
Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

03 серпня 2026 р. 18:11

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації