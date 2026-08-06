Президент Володимир Зеленський наголосив, що пріоритетним завданням для українських сил оборони є ліквідація російських пускових установок балістичних ракет із метою зниження інтенсивності обстрілів. Попри те, що ворожі безпілотники та крилаті ракети продовжують створювати щоденну загрозу, у липні українська ППО успішно ліквідувала або знешкодила 87% дронів і 69% крилатих ракет, але показник перехоплення балістичних ракет залишається низьким і становить лише 29%.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 6 серпня.

Ефір Ранок.LIVE 6 серпня

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"

Ігор, позивний "Пиць" командир розрахунку БПЛА, 3 ОШБр

Дмитро Перов, памʼяткоохоронець

Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ

Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"

Дмитро Костюк, народний депутат України, Голова громадської організації "Неподільна Україна"

Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики, Кембриджський університет

Ніна Южаніна, народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки

Як писали раніше Новини.LIVE, на території російської Свердловської області було підірвано автомобіль, у салоні якого, за попередніми відомостями, перебував керівник "Уралдронзаводу" Володимир Ткачук. Російські засоби масової інформації інформують про важкі травми та критичний стан посадовця, водночас низка неофіційних каналів заявляє про його загибель.

Окрім цього, глава держави Володимир Зеленський визначив чіткий пріоритет для українських дипломатів — це домогтися завершення російської агресії вже цієї осені. Для реалізації цього завдання планується задіяти військові удари, посилення санкційних обмежень та активну координацію дій із міжнародними партнерами.