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Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

03 серпня 2026 р. 18:11

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18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

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18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

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08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

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18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

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13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026
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20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

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18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Україна запропонувала Росії кілька форматів можливого перемир’я, які могли б стати першим кроком до завершення бойових дій та початку складних політичних переговорів. Йдеться як про припинення вогню безпосередньо на лінії фронту, так і про окремі домовленості щодо повітряного простору та енергетичної інфраструктури. Це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. 

Про це та не тільки гості будуть говорити в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Обговорювати важливі події будуть:

  • Сергій Фурса, економіст, фінансист;
  • Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіа Букви;
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Юрій Костенко, народний депутат пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ;
  • Шимон Бріман, історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Подоляк висловився і щодо виборів, які, за його словами, можливі лише після завершення активної фази війни та стабільного припинення вогню.

Також ми писали, що що Україна продовжує працювати над реальним переговорним процесом для завершення війни. Досягненню миру сприяють як активна дипломатія, так і постійне зміцнення Сил безпеки й оборони.

 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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