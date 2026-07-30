ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

У четвер, 30 липня, ДБР разом із Генштабом одночасно перевіряє десятки територіальних центрів комплектування. Правоохоронці перевіряють факти корупції, сприяння ухиленню від мобілізації та можливого перевищення службових повноважень, зокрема побиття людей.

Про це та не тільки будуть говорити експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Ілля Несходовський, військовослужбовець 24 ОМБр, позаштатний експерт Мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;

В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні готуються нові правила використання бодікамер працівниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Їм планують заборонити вимикати камери, а фото- і відеозаписи зобов'язати зберігати протягом 90 календарних днів.

Також, у ТЦК розповіли, що їхні працівники не мають права використовувати кайданки та газ. А якщо такі випадки трапляються, це є порушенням дисципліни окремих військовослужбовців, а не дозволеною практикою.