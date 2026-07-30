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ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

30 липня 2026 р. 13:29

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13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

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27 липня 2026
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18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

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13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

Text

08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

29 липня 2026
Text

19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

Text

18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

У четвер, 30 липня, ДБР разом із Генштабом одночасно перевіряє десятки територіальних центрів комплектування. Правоохоронці перевіряють факти корупції, сприяння ухиленню від мобілізації та можливого перевищення службових повноважень, зокрема побиття людей.

Про це та не тільки будуть говорити експерти в ефірі День.LIVE

Гості ефіру:

  • Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";
  • Ілля Несходовський, військовослужбовець 24 ОМБр, позаштатний експерт Мережі захисту національних інтересів "ANTS";
  • Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;
  • В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні готуються нові правила використання бодікамер працівниками ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів. Їм планують заборонити вимикати камери, а фото- і відеозаписи зобов'язати зберігати протягом 90 календарних днів.  

Також, у ТЦК розповіли, що їхні працівники не мають права використовувати кайданки та газ. А якщо такі випадки трапляються, це є порушенням дисципліни окремих військовослужбовців, а не дозволеною практикою.

 

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13:04 Вирва та спалені павільйони: наслідки атаки РФ на Оболоні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Допомога у 10 800 грн: де обіцяють людям з інвалідністю та тим, кому 60+

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