Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. В Офісі президента підтвердили, що переговори тривають. Це перша зустріч нового британського прем’єра з іноземним лідером після вступу на посаду.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 27 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Валерій Романенко — експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації;

Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної і соціальної політики;

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Віталій Шапран — економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.);

Олег Постернак — політтехнолог;

Сергій Старенький — адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Володимир Омелян — міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.);

Ольга Алтуніна — представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України;

Ольга Богомолець — заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка.

Новини.LIVE інформували, що 27 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом. Під час поїздки запланована зустріч з новим прем’єр-міністром Енді Бернемом, щоб обговорити посилення ППО, безпекову співпрацю та спільне оборонне виробництво. Також глава держави відвідає українських військових, які проходять підготовку у Великій Британії.

Новини.LIVE також писали, що Велика Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Це дозволить налагодити її серійне виробництво в Україні. За словами прем’єр-міністра Енді Бернема, система вже довела свою ефективність у бойових умовах.