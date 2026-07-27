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Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

27 липня 2026 р. 18:02

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13:02 Зустріч Рубіо з Лавровим та 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ: ефір День.LIVE

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18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський стане першим закордонним гостем нового прем'єра Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готує нові далекобійні удари, Зеленський погодив нові цілі: ефір Ранок.LIVE

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18:05 РФ вдарила по приватному полігону під Києвом: 10 загиблих, 100 поранених — Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. В Офісі президента підтвердили, що переговори тривають. Це перша зустріч нового британського прем’єра з іноземним лідером після вступу на посаду.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 27 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Валерій Романенко — експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації;
  • Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної і соціальної політики;
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;
  • Віталій Шапран — економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.);
  • Олег Постернак — політтехнолог;
  • Сергій Старенький — адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Володимир Омелян — міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.);
  • Ольга Алтуніна —  представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України;
  • Ольга Богомолець — заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка.

Новини.LIVE інформували, що 27 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом. Під час поїздки запланована зустріч з новим прем’єр-міністром Енді Бернемом, щоб обговорити посилення ППО, безпекову співпрацю та спільне оборонне виробництво. Також глава держави відвідає українських військових, які проходять підготовку у Великій Британії.

Новини.LIVE також писали, що Велика Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Це дозволить налагодити її серійне виробництво в Україні. За словами прем’єр-міністра Енді Бернема, система вже довела свою ефективність у бойових умовах.

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17:56 "Загони Буданова" ліквідували трьох пілотів "Рубікону" на Запоріжжі

17:40 Ціни на бензин і дизель пішли вгору: актуальна вартість пального на заправках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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