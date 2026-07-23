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Нові переговори про мир в Україні, зустріч може відбутися до осені: ефір Вечір.LIVE

Нові переговори про мир в Україні, зустріч може відбутися до осені: ефір Вечір.LIVE

23 липня 2026 р. 18:36

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18:36 Нові переговори про мир в Україні, зустріч може відбутися до осені: ефір Вечір.LIVE

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

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18:36 Нові переговори про мир в Україні, зустріч може відбутися до осені: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Зустріч Рубіо з Лавровим та 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що нова тристороння зустріч за участю України, США та Росії має відбутися до початку осені. За його словами, Київ готовий провести переговори раніше, однак не всі рішення залежать від української сторони.

Про це дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості: 

  • Ольга Голубовська, Заслужена лікарка України, лікарка-інфекціоністка 
  • Сергій Асланян, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE"  
  • Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик 
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи 
  • Андрій Добрянський, Речник Українського конгресу Америки 
  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" 
  •  Ілля Котов, кандидат наук з державного управління,  
  • голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики 
  •  Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.) 

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує його візит до США для переговорів щодо завершення війни. За його словами, поїздка може відбутися найближчим часом — упродовж кількох днів або наступного тижня.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський провів зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером та командувачем місії НАТО з безпекової допомоги й підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Сторони обговорили зміцнення української ППО та подальший розвиток оборонної співпраці зі Сполученими Штатами.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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