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Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

23 липня 2026 р. 08:00

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08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

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19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

21 липня 2026
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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

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08:00 Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

20 липня 2026
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21:00 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

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08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

22 липня 2026
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19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політтехнолог Ярослав Макітра, дипломат Володимир Пузирко, нардеп Сергій Нагорняк, інспектор прикордонної служби по взаємодії зі ЗМІ підрозділу "Щит" бригади "Помста" Роман Балабойко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко, аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко, нардеп Дмитро Костюк, голова Комітету економістів України Андрій Новак та політолог Ігор Попов.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що нове військове керівництво готує модернізацію Сил оборони України, яке має відбутися злагоджено, щоб не залишити Росії жодних можливостей скористатися змінами.

"Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена. Важливо, щоб усе пройшло абсолютно злагоджено і щоб росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості. Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій: це і наші далекобійні санкції, і мідлстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено", — наголосив глава держави.

Як писали Новини.LIVE, 21 липня Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий. Він наголосив, що працюватиме відповідально, зосереджено, і з повагою до людей, які захищають Україну.

Також Драпатий розкрив, які ключові завдання перед ним і новим керівництвом Збройних сил України поставив Зеленський. Зокрема, йдеться про продовження наступальних дій.

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07:30 У Генштабі розповіли, що Федоров пропонував зробити з ТЦК

07:01 Новий вид карток у ПриватБанку: хто зможе отримати та які переваги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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