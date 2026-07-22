Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

Сьогодні у центрі уваги — різке здорожчання громадського транспорту в Києві та наслідки нових тарифів для мешканців столиці. Обговоримо, чому вартість проїзду зросла, наскільки обґрунтовані нові ціни та як це вплине на пасажирів.

Також поговоримо про фінансовий стан Києва, недовиконання міського бюджету, підготовку столиці до опалювального сезону та виклики, які стоять перед містом напередодні зими.

Окремі теми ефіру — кадрові зміни у Київській міській військовій адміністрації, ситуація з тарифами на комунальні послуги та захист критичної інфраструктури від можливих атак.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE сьогодні о 19:00.

Гості ефіру "Київський час":

Олексій Кучеренко — народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007–2010);

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Костянтин Науменко — начальник відділу планування і розвитку мережі радіодоступу Vodafone.

Теми ефіру "Київський час":

Подорожчання громадського транспорту у Києві:

Чому проїзд у столиці став дорожчим, як зміняться витрати пасажирів та чи відповідають нові тарифи реальним витратам міста.

Куди йдуть гроші від нових тарифів:

Чи достатньо коштів для розвитку транспорту та хто має контролювати обґрунтованість цін.

Київ і Харків: різні підходи до транспорту:

Чому в одних містах пасажири платять за проїзд, а в інших зберігаються пільгові моделі.

Фінансові проблеми столиці:

Недовиконання бюджету Києва, можливе скорочення видатків та наслідки для міських програм.

Підготовка Києва до зими:

Резервні системи теплопостачання, захист критичних об’єктів та готовність міста до нових викликів.

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Новини.LIVE інформували, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із супермаркетів Оболонського району. За інформацією поліції, він був напідпитку та здійснив постріл у бік працівника охорони.