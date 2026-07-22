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Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

22 липня 2026 р. 19:58

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19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

21 липня 2026
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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

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08:00 Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

20 липня 2026
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21:00 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

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18:02 Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

21 липня 2026
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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у центрі уваги — різке здорожчання громадського транспорту в Києві та наслідки нових тарифів для мешканців столиці. Обговоримо, чому вартість проїзду зросла, наскільки обґрунтовані нові ціни та як це вплине на пасажирів.

Також поговоримо про фінансовий стан Києва, недовиконання міського бюджету, підготовку столиці до опалювального сезону та виклики, які стоять перед містом напередодні зими.

Окремі теми ефіру — кадрові зміни у Київській міській військовій адміністрації, ситуація з тарифами на комунальні послуги та захист критичної інфраструктури від можливих атак.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE сьогодні о 19:00.

Гості ефіру "Київський час":

  • Олексій Кучеренко — народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007–2010);
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Костянтин Науменко — начальник відділу планування і розвитку мережі радіодоступу Vodafone.

Теми ефіру "Київський час":

  • Подорожчання громадського транспорту у Києві:
  • Чому проїзд у столиці став дорожчим, як зміняться витрати пасажирів та чи відповідають нові тарифи реальним витратам міста.
  • Куди йдуть гроші від нових тарифів:
  • Чи достатньо коштів для розвитку транспорту та хто має контролювати обґрунтованість цін.
  • Київ і Харків: різні підходи до транспорту:
  • Чому в одних містах пасажири платять за проїзд, а в інших зберігаються пільгові моделі.
  • Фінансові проблеми столиці:
  • Недовиконання бюджету Києва, можливе скорочення видатків та наслідки для міських програм.
  • Підготовка Києва до зими:
  • Резервні системи теплопостачання, захист критичних об’єктів та готовність міста до нових викликів.

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що унаслідок ранкової атаки російських військ на Київську область у середу, 22 липня, травмувалися п’ятеро людей, серед них троє дітей. Один із ворожих ударів припав на житловий будинок у Бучанському районі.

Новини.LIVE інформували, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із супермаркетів Оболонського району. За інформацією поліції, він був напідпитку та здійснив постріл у бік працівника охорони.

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20:05 Українцям виплатять майже 11 000 гривень: як і де отримати гроші

20:02 Аудиторія кіберспорту дорослішає: більшість глядачів турнірів — люди віком 25–34 роки

20:00 Чи можна офіційно працювати під час СЗЧ: що чекає військового

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:28 У Польщі жінці загрожує 7,5 року в’язниці за напад на українських дітей

19:24 Терехов: Держава має створювати умови для українських робочих рук

19:13 Зеленський обговорив із послом США при НАТО посилення ППО України

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