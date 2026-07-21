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Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

21 липня 2026 р. 18:08

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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

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08:00 Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

20 липня 2026
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21:00 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

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18:02 Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

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08:00 У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

17 липня 2026
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18:37 Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

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08:00 Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

20 липня 2026
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21:00 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

У центрі Києва 6-й день проходить акція протесту через рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Учасники мітингу вимагають переглянути це рішення та виступають на підтримку посадовця.
У центральній частині Києва, біля театру імені Івана Франка, триває протест, учасники якого виступають проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.

Про це дивіться в прямому ефірі Новини.LIVE.

Мітингувальники зібралися, щоб висловити свою позицію щодо кадрових змін у керівництві оборонного відомства. На акції присутні люди з плакатами та символікою, пов’язаною з вимогами зберегти Федорова на посаді.

Мітинг розпочинається із хвилини мовчання та виконання гімну України. Участь у ньому взяли містяни, військовослужбовці та ветерани.

Новини.LIVE писали, що у Києві відбуваються мітинги на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники акції також вимагали звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед протестувальників були як цивільні громадяни, так і військовослужбовці.

Новини.LIVE також інформували, що колишньому міністру оборони України Михайлу Федорову можуть запропонувати нову роль, яка не передбачатиме обов’язкового призначення на посаду. Водночас розглядається можливість зміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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18:20 Чотири вбивства людей в ТЦК: Лубінець назвав найгірші регіони за дотриманням прав людини

18:16 Дощі та туман охоплять Харківщину: прогноз погоди на завтра

18:15 Українці в Німеччині ризикують залишитися без виплат: за що скасовують соцпідтримку

18:11 Нова операція "Загонів Буданова": ліквідовано російського "Бетмена"

18:00 Українцям стане простіше оформити пенсію: які документи більше не доведеться збирати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Лубінець розповів про випадки недопуску адвокатів до ТЦК та мобілізацію юристів

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17:39 Терехов готує для Ради та уряду пропозиції щодо підтримки прифронтових громад

22:33 Курортний сезон в Одесі: ціни на відпочинок в Аркадії цього року

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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

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08:00 Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

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21:00 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

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