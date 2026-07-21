Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

У центрі Києва 6-й день проходить акція протесту через рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова. Учасники мітингу вимагають переглянути це рішення та виступають на підтримку посадовця.

У центральній частині Києва, біля театру імені Івана Франка, триває протест, учасники якого виступають проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.

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Мітингувальники зібралися, щоб висловити свою позицію щодо кадрових змін у керівництві оборонного відомства. На акції присутні люди з плакатами та символікою, пов’язаною з вимогами зберегти Федорова на посаді.

Мітинг розпочинається із хвилини мовчання та виконання гімну України. Участь у ньому взяли містяни, військовослужбовці та ветерани.

Новини.LIVE писали, що у Києві відбуваються мітинги на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники акції також вимагали звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед протестувальників були як цивільні громадяни, так і військовослужбовці.

Новини.LIVE також інформували, що колишньому міністру оборони України Михайлу Федорову можуть запропонувати нову роль, яка не передбачатиме обов’язкового призначення на посаду. Водночас розглядається можливість зміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.