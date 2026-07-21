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ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

21 липня 2026 р. 13:25

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

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08:00 Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

20 липня 2026
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21:00 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

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18:02 Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

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08:00 У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

17 липня 2026
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18:37 Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Новим міністром оборони може стати Євгеній Хмара: ефір Ранок.LIVE

16 липня 2026
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18:04 Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

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08:00 Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

20 липня 2026
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21:00 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

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18:02 Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

Російські війська 19–20 липня безуспішно намагалися наступати на півночі Сумської області. За оцінкою ISW, РФ прагне створити буферну зону в регіоні. Водночас аналітики підтвердили російські удари по українських позиціях на Сумщині на основі геолокаційних кадрів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 21 липня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій;
  • Василь Фурман — доктор економічних наук, член Ради НБУ;
  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО у 2008–2011 роках;
  • Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОВА;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Юрій Костенко — народний депутат України п’яти скликань, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;
  • Іван Шевцов — полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий кордон" — 15-го мобільного прикордонного загону;
  • Тетяна Тимочко — голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Новини.LIVE інформували, що російські війська масовано атакували Суми безпілотниками, внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед яких четверо дітей, а також був знищений ТЦ "Епіцентр". Під час ліквідації пожежі окупанти повторно вдарили по місцю роботи рятувальників, пошкодивши техніку ДСНС. Попри загрозу нових атак, екстрені служби продовжили рятувальні роботи та допомогу постраждалим.

Новини.LIVE також писали, що російські війська зруйнували одне з відділень Сумського обласного центру реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна разом із міжнародними партнерами відновить заклад і забезпечить його всім необхідним. Він наголосив, що удари по реабілітаційних центрах, де допомагають дітям і людям з інвалідністю, не мають жодного виправдання.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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