Президент Володимир Зеленський доручив т.в.о. голови СБУ Євгену Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Після дотримання всіх процедур глава держави планує звернутися до парламенту з поданням про призначення Хмари на посаду.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 17 липня.

Гості ефіру

Юрій Подорожній — політтехнолог;

Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод;

Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Володимир Полевий — полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ;

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Вадим Івченко — народний депутат України "Батьківщина", комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Василь Пехньо — військовий оглядач, журналіст;

Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Вадим Понька — офіцер відділення комунікацій 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого лейтенант.

Як писали Новини.LIVE, 16 липня Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. За його словами, після завершення всіх необхідних юридичних процедур він звернеться до Верховної Ради з пропозицією підтримати його кандидатуру.

Ми також повідомляли, що з 2011 року Хмара проходить службу в Центрі спеціальних операцій "А" ("Альфа"). Він один із тих, хто був залучений у операцію зі звільнення острова Зміїний влітку 2022 року.