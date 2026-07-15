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Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

15 липня 2026 р. 18:00

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

14 липня 2026
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18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

13 липня 2026
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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський терміново змінює уряд: ефір Ранок.LIVE

10 липня 2026
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18:02 ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

14 липня 2026
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18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

Україна наразі виготовляє близько 10 мільйонів безпілотників на рік і має намір подвоїти цей показник. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час заходів з нагоди Дня Української Державності у Києві.

За словами глави держави, раніше озвучений план щодо виробництва мільйона дронів на рік викликав чимало скепсису, однак Україна змогла значно перевищити цю мету. Нині, зазначив Зеленський, оборонна промисловість вийшла на рівень 10 мільйонів дронів щороку, а наступним завданням є збільшення виробництва до 20 мільйонів.

Про це дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості: 

  • Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль) 
  • Володимир Фесенко, політолог 
  • Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність" 
  • Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування 
  • Віктор Глеба, експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) 
  • Геннадій Кривошея, Голова Громадської ради при КМДА 
  • Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури 
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг 

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський зазначив, що країні вдалося зберегти стійкість попри прогнози про її швидку поразку після початку повномасштабної війни. Він наголосив, що Україна вже понад 1600 днів чинить опір російській агресії, посилює свої можливості та закріплює роль на міжнародній арені. За словами глави держави, сьогодні Україну сприймають як надійного та сильного партнера для Європи.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відіграватиме одну з ключових ролей у створенні європейської антибалістичної системи. Він також заявив про плани подальшого збільшення виробництва дронів і розвитку вітчизняної ракетної програми. За словами глави держави, оборонний потенціал України надалі посилюватиметься у співпраці з міжнародними союзниками.

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17:42 Речник МЗС Тихий анонсував окремі переговори Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн

17:41 Умєров пояснив, як працюватиме Антибалістична коаліція України та Європи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:35 Atlas Festival презентував нову главу кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу"

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

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