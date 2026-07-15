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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

15 липня 2026 р. 08:00

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08:00 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

14 липня 2026
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18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

13 липня 2026
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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 липня, відвідає Київ. У зв'язку з візитом іноземних делегацій у центрі столиці тимчасово обмежать дорожній рух. Подробиці програми візиту наразі не розголошуються.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 15 липня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Андрій Миселюк — політолог, директор Інституту соціально-політичого проєктування "Діалог";
  • Сергій Кравченко — майор, начальник штабу 2 батальйону бригади "Буревій";
  • Ігор Бураковський — професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій;
  • Олександр Гречко — співзасновник ГО "Пасажири Києва";
  • Сергій Козир — народний депутат від фракції "Слуга Народу", співзасновник ГО "ВПО України";
  • Олег Ткачук — суддя Великої Палати Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент;
  • Віктор Трегубов — речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
  • Ігор Швайка — заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, капітан;
  • Денис Попович — військовий аналітик;
  • Іван Семиліт — заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчі міжнародні зустрічі та перемовини щодо посилення підтримки України. За його словами, ключовими темами стануть зміцнення ППО, нові пакети допомоги та посилення санкцій проти Росії. Глава держави наголосив, що міжнародний тиск на агресора має дати результат.

Новини.LIVE також писали, що 8 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Болгарії. Сторони обговорили євроінтеграцію України, енергетичну безпеку та підготовку до підписання Drone Deal. Також ішлося про підготовку до зими й подальшу оборонну співпрацю.

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07:52 Україна отримає ліцензію на французькі КАБи: що про них відомо

07:49 Атака РФ на Одесу: є загиблі та постраждалі

07:20 Україна відзначає День державності: чому свято пов’язане з хрещенням Русі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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