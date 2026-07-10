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Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

10 липня 2026 р. 07:21

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7 липня 2026
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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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07:21 Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

9 липня 2026
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18:03 Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

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07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 липня 2026
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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже найближчими днями у Франції відбудеться перша міжнародна зустріч, присвячена українському антибалістичному проєкту FREYA. За його словами, Україна представить партнерам концепцію нової системи протиповітряної оборони та запропонує європейським країнам долучитися до її спільної розробки й виробництва.

Про це дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Як зазначив глава держави, проєкт FREYA передбачає створення антибалістичної системи, здатної перехоплювати балістичні цілі. За задумом, вона має стати аналогом Patriot, однак буде доступнішою за вартістю та придатною для масового виробництва.

  • Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика"Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень 
  • Олесь Маляревич Заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" 
  • Ігор Зінкевич, депутат Львівської обласної ради 
  • Віталій Кулик, футуролог 
  • Арсеній Пушкаренко, народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 
  • Олексій Гарань, політолог, професор Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи" 
  •  Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи 
  •  Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting 
  •  Ігор Рейтерович, політолог 
  •  Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи 
  •  Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting 
  •  Ігор Рейтерович, політолог 

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський назвав три основні пріоритети для посилення протиповітряної оборони. Йдеться про отримання ліцензії на виробництво комплексів Patriot, постачання ракет до них, а також розширення підтримки з боку європейських партнерів. Водночас Київ спільно із союзниками працює над створенням власної антибалістичної системи.

Новини.LIVE писали, що США вже тестують українські повітряні, морські дрони та інші оборонні розробки. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, американська сторона позитивно оцінює результати випробувань, а після їх завершення Київ і Вашингтон планують укласти дронову угоду.

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07:01 Нові загрози для рахунків: ПриватБанк зробив попередження

06:33 Відпочинок у Затоці на Одещині: ціни на житло, укриття та пляжі

06:32 Як часто треба перезавантажувати iPhone та Android-смартфони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:30 Бронь від мобілізації: у Мінцифри оновили критерії критичності бізнесу в IT

06:30 Утримання в ТЦК до дати 25-річчя неможливе: єдиний законний крок центру комплектування

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