Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже найближчими днями у Франції відбудеться перша міжнародна зустріч, присвячена українському антибалістичному проєкту FREYA. За його словами, Україна представить партнерам концепцію нової системи протиповітряної оборони та запропонує європейським країнам долучитися до її спільної розробки й виробництва.

Про це дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Як зазначив глава держави, проєкт FREYA передбачає створення антибалістичної системи, здатної перехоплювати балістичні цілі. За задумом, вона має стати аналогом Patriot, однак буде доступнішою за вартістю та придатною для масового виробництва.

Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика"Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень

Олесь Маляревич Заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес"

Ігор Зінкевич, депутат Львівської обласної ради

Віталій Кулик, футуролог

Арсеній Пушкаренко, народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Олексій Гарань, політолог, професор Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи"

Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи

Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting

Ігор Рейтерович, політолог

Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи

Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting

Ігор Рейтерович, політолог

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський назвав три основні пріоритети для посилення протиповітряної оборони. Йдеться про отримання ліцензії на виробництво комплексів Patriot, постачання ракет до них, а також розширення підтримки з боку європейських партнерів. Водночас Київ спільно із союзниками працює над створенням власної антибалістичної системи.

Новини.LIVE писали, що США вже тестують українські повітряні, морські дрони та інші оборонні розробки. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, американська сторона позитивно оцінює результати випробувань, а після їх завершення Київ і Вашингтон планують укласти дронову угоду.