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Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

08 липня 2026 р. 19:27

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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

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18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

Text

18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп завершили зустріч в Анкарі, під час якої обговорили посилення української ППО та гарантії безпеки. За словами Трампа, США можуть надати Україні право на виробництво Patriot. Крім того, американський лідер заявив, що удари ЗСУ по російських НПЗ можуть наблизити завершення війни.

Пряму трансляцію виступу Зеленського після зустріч з Трампом дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ Зеленського після зустрічі з Трампом в Анкарі

Президент США Дональд Трамп прокоментував підсумки переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися в Анкарі. Американський лідер заявив, що зустріч пройшла у позитивній атмосфері, а її учасники зосередилися на пошуку рішень для врегулювання війни.

"Президент Зеленський і я щойно провели пресконференцію з Fake News. Все пройшло дуже добре. Усі шукають рішення. Дуже позитивно", — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Під час зустрічі президенти України та США обговорили низку ключових питань, пов'язаних із російсько-українською війною. Серед головних тем були посилення протиповітряної оборони України, гарантії безпеки та подальший переговорний процес.

Раніше Дональд Трамп також заявив, що останніми тижнями вдалося досягти значного прогресу на шляху до можливого врегулювання війни. Крім того, він висловив думку, що удари українських військових по російських нафтопереробних заводах можуть пришвидшити завершення бойових дій.

Окремо президент США не виключив можливості відвідати Київ у майбутньому, назвавши українську столицю "гарним містом".

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 липня 2026 року планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами американського лідера, він продовжує тиснути на Кремль, щоб домогтися припинення війни проти України. Водночас Трамп висловив переконання, що і Путін, і Зеленський прагнуть завершення бойових дій.

Новини.LIVE також писали, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість надати Україні право на виробництво Patriot. За його словами, українські підприємства мають достатній потенціал, щоб швидко опанувати випуск такого високотехнологічного озброєння. Водночас деталей можливої домовленості та офіційного підтвердження від американської сторони наразі немає.

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18:49 У Києві БпЛА влучив у 25-поверхівку: ДСНС врятувала дитину з пораненням

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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