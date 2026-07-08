Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп завершили зустріч в Анкарі, під час якої обговорили посилення української ППО та гарантії безпеки. За словами Трампа, США можуть надати Україні право на виробництво Patriot. Крім того, американський лідер заявив, що удари ЗСУ по російських НПЗ можуть наблизити завершення війни.

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Виступ Зеленського після зустрічі з Трампом в Анкарі

Президент США Дональд Трамп прокоментував підсумки переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися в Анкарі. Американський лідер заявив, що зустріч пройшла у позитивній атмосфері, а її учасники зосередилися на пошуку рішень для врегулювання війни.

"Президент Зеленський і я щойно провели пресконференцію з Fake News. Все пройшло дуже добре. Усі шукають рішення. Дуже позитивно", — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Під час зустрічі президенти України та США обговорили низку ключових питань, пов'язаних із російсько-українською війною. Серед головних тем були посилення протиповітряної оборони України, гарантії безпеки та подальший переговорний процес.

Раніше Дональд Трамп також заявив, що останніми тижнями вдалося досягти значного прогресу на шляху до можливого врегулювання війни. Крім того, він висловив думку, що удари українських військових по російських нафтопереробних заводах можуть пришвидшити завершення бойових дій.

Окремо президент США не виключив можливості відвідати Київ у майбутньому, назвавши українську столицю "гарним містом".

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 липня 2026 року планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами американського лідера, він продовжує тиснути на Кремль, щоб домогтися припинення війни проти України. Водночас Трамп висловив переконання, що і Путін, і Зеленський прагнуть завершення бойових дій.

Новини.LIVE також писали, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість надати Україні право на виробництво Patriot. За його словами, українські підприємства мають достатній потенціал, щоб швидко опанувати випуск такого високотехнологічного озброєння. Водночас деталей можливої домовленості та офіційного підтвердження від американської сторони наразі немає.