Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Андрій Миселюк, речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка, капітан 1 рангу запасу Андрій Риженко, заступник коменданта артитилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "Помста" з морально-психологічного забезпечення Віталій Гриньов з позивним "Вектор", політолог Ігор Чаленко, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, дипломат Володимир Пузирко, ексзаступник генпрокурора України Микола Голомша, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов та речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 7 липня в Анкарі стартував саміт НАТО. До Туреччини зʼїхалися лідери всіх 32 країн-членів Альянсу. Крім того, прибув і український лідер Володимир Зеленський. Вже сьогодні о 14.30 на полях саміту він зустрінеться із Дональдом Трампом. Переговори відбуватимуться на тлі гострої нестачі у Києва ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про готовність до розмови з президентом США Трампом та наголосив, що має "бойовий настрій".

Відомо, що під час зустрічі Зеленський та Трамп обговорять питання постачання ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Крім того, будуть й інші теми.