Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Грядка
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

08 липня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
Text

18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
Text

18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

Text

13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

3 липня 2026
Text

18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
Text

18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
Text

18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Андрій Миселюк, речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка, капітан 1 рангу запасу Андрій Риженко, заступник коменданта артитилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "Помста" з морально-психологічного забезпечення Віталій Гриньов з позивним "Вектор", політолог Ігор Чаленко, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, дипломат Володимир Пузирко, ексзаступник генпрокурора України Микола Голомша, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов та речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 7 липня в Анкарі стартував саміт НАТО. До Туреччини зʼїхалися лідери всіх 32 країн-членів Альянсу. Крім того, прибув і український лідер Володимир Зеленський. Вже сьогодні о 14.30 на полях саміту він зустрінеться із Дональдом Трампом. Переговори відбуватимуться на тлі гострої нестачі у Києва ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про готовність до розмови з президентом США Трампом та наголосив, що має "бойовий настрій".

Відомо, що під час зустрічі Зеленський та Трамп обговорять питання постачання ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Крім того, будуть й інші теми.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:10 Запуск системи ETIAS для в’їзду в ЄС можуть відкласти: що відомо про нові терміни

08:00 Виплата 10,8 тис. грн: хто отримає фіндопомогу UNHCR у липні

Text

08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

07:41 Росія знову атакувала Київ: двоє людей отримали поранення

07:01 Знижки у ПриватБанку: за який сервіс можна платити менше на 50%

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:33 На Привозі в Одесі зріс попит на зелень: вартість сьогодні

06:32 Як визначити, хто телефонує вам з незнайомого номера

06:30 Закордонний паспорт для обліку в ТЦК: коли його можна подати замість ID

06:27 Зі шквалами та грозами: яка погода буде в Україні сьогодні

06:20 США завдали ударів по Ірану

08:10 Запуск системи ETIAS для в’їзду в ЄС можуть відкласти: що відомо про нові терміни

08:00 Виплата 10,8 тис. грн: хто отримає фіндопомогу UNHCR у липні

07:41 Росія знову атакувала Київ: двоє людей отримали поранення

07:01 Знижки у ПриватБанку: за який сервіс можна платити менше на 50%

06:33 На Привозі в Одесі зріс попит на зелень: вартість сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:32 Як визначити, хто телефонує вам з незнайомого номера

06:30 Закордонний паспорт для обліку в ТЦК: коли його можна подати замість ID

06:27 Зі шквалами та грозами: яка погода буде в Україні сьогодні

06:20 США завдали ударів по Ірану

06:10 Мінімальні держгарантії: кому передбачена пенсія у 3 540 грн

22:33 Одесити про скорочення охоронної зони ЮНЕСКО: усі за і проти

6 липня

22:33 Мораторій на російськомовний контент: реакція одеситів

3 липня

22:33 Чорноморський флот РФ: знищення — головна ціль ВМС України

28 червня

16:20 Не дорожче 500 грн: де відпочити з дітьми в Києві влітку

13 червня

07:55 Тренди весілля 2026: у скільки обійдеться свято і яку суму дарувати

07:22 Високі ризики: на що звернути увагу при покупці старої квартири

9 червня

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

4 червня

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

Text

08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня
Text

18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня
Text

18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

07 липня 2026 р. 18:00
В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

07 липня 2026 р. 13:01
В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

07 липня 2026 р. 08:00
Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

06 липня 2026 р. 18:27
Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

06 липня 2026 р. 16:45
Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

06 липня 2026 р. 13:00
Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

06 липня 2026 р. 08:00
Ярослав Грицак про союзників України та справедливий мир: ефір Новини.LIVE

Ярослав Грицак про союзників України та справедливий мир: ефір Новини.LIVE

03 липня 2026 р. 21:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації