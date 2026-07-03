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Ярослав Грицак про союзників України та справедливий мир: ефір Новини.LIVE

Ярослав Грицак про союзників України та справедливий мир: ефір Новини.LIVE

03 липня 2026 р. 21:00

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08:00 Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

1 липня 2026
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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

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18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

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21:00 Ярослав Грицак про союзників України та справедливий мир: ефір Новини.LIVE

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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

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08:00 Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк розповів про майбутнє українсько-польських відносин, союзників України, перспективи завершення війни, виклики повоєнного періоду та українців, які перебувають за кордоном.

Подивитися інтерв'ю Ярослава Грицака можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ярослав Грицак в ефірі Новини.LIVE

Серед основних тем інтерв'ю:

  • чи вдасться Україні та Польщі відновити довіру у двосторонніх відносинах;
  • хто є справжніми союзниками України у війні з Росією;
  • формування нового оборонного блоку у світі;
  • коли може завершитися російсько-українська війна;
  • якими будуть головні виклики для України після перемоги;
  • чому "комплекс ветерана" може стати однією з найбільших повоєнних проблем;
  • як Україні варто працювати з громадянами, які перебувають за кордоном;
  • чому справедливий мир є єдиною реальною гарантією безпеки України.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав міжнародних партнерів посилити військову підтримку України та збільшити тиск на Росію. За його словами, лише рішучі дії союзників здатні допомогти зберегти життя українців і зупинити російський терор, який загрожує безпеці всього демократичного світу.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій російським ударом дев'ятиповерхівці. Із-під завалів деблокували тіла 10 загиблих, а загальна кількість жертв атаки на столицю зросла до 30. На інших локаціях аварійно-відновлювальні роботи тривають.

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19:58 Міст та станція РЕБ: ЗСУ уразили важливі об'єкти РФ у Криму

19:40 У Канаді змінили правила підтримки українців: які виплати даватимуть з липня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:00 Ярослав Грицак про союзників України та справедливий мир: ефір Новини.LIVE

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