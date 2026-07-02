Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ разом із ведучим Новини.LIVE Віталієм Прудиусом обговорюють війну в Україні, ситуацію з бізнесом, інфляцію, падіння ВВП, світові кризи, Білорусь та Китай.
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Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE
Серед основних тем:
- російський масований обстріл Києва;
- економіка сповільнилася через атаки РФ на виробництва?;
- що впливає на темпи падіння ВВП?;
- звіти НБУ "зламались";
- скільки недоотримала економіка?;
- НБУ стримує інфляцію?;
- українці помітили суттєве зростання цін за останній рік;
- про IPO Приватбанку;
- війна гальмує інвесторів;
- щороку Україна втрачає 800 тисяч людей;
- США у кризі;
- про Білорусь та Китай.
Як писали Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 2 липня масовано атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинули 22 людини. Наразі аварійно-рятувальна операція продовжується.
Раніше економіст Сергій Фурса розповів, що буде з курсом долара до кінця 2026 року. Зокрема, він прогнозує відсутність різких коливань на ринку влітку.