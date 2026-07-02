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Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

02 липня 2026 р. 20:08

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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

1 липня 2026
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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

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18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

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08:00 РФ може розпочати наступ на Чернігівщину та Київ: ефір Ранок.LIVE

30 червня 2026
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18:21 З липня збільшиться фінансування бойових батальйонів ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Енергосистема України не витримує спеку: ефір День.LIVE

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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

1 липня 2026
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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ разом із ведучим Новини.LIVE Віталієм Прудиусом обговорюють війну в Україні, ситуацію з бізнесом, інфляцію, падіння ВВП, світові кризи, Білорусь та Китай.

Подивитися інтервʼю Олексія Куща можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Серед основних тем: 

  • російський масований обстріл Києва;
  • економіка сповільнилася через атаки РФ на виробництва?;
  • що впливає на темпи падіння ВВП?;
  • звіти НБУ "зламались";
  • скільки недоотримала економіка?;
  • НБУ стримує інфляцію?;
  • українці помітили суттєве зростання цін за останній рік;
  • про IPO Приватбанку;
  • війна гальмує інвесторів;
  • щороку Україна втрачає 800 тисяч людей;
  • США у кризі;
  • про Білорусь та Китай.

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 2 липня масовано атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинули 22 людини. Наразі аварійно-рятувальна операція продовжується.

Раніше економіст Сергій Фурса розповів, що буде з курсом долара до кінця 2026 року. Зокрема, він прогнозує відсутність різких коливань на ринку влітку.

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20:00 Повторна ВЛК через втрату слуху: коли військовий має право пройти комісію повторно

19:15 Кислиця: Україна щодня веде перемовини про ліцензії на Patriot

19:13 Зеленський: посилення ППО має стати головним результатом саміту НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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