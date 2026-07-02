Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ разом із ведучим Новини.LIVE Віталієм Прудиусом обговорюють війну в Україні, ситуацію з бізнесом, інфляцію, падіння ВВП, світові кризи, Білорусь та Китай.

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Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Серед основних тем:

російський масований обстріл Києва;

економіка сповільнилася через атаки РФ на виробництва?;

що впливає на темпи падіння ВВП?;

звіти НБУ "зламались";

скільки недоотримала економіка?;

НБУ стримує інфляцію?;

українці помітили суттєве зростання цін за останній рік;

про IPO Приватбанку;

війна гальмує інвесторів;

щороку Україна втрачає 800 тисяч людей;

США у кризі;

про Білорусь та Китай.

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 2 липня масовано атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинули 22 людини. Наразі аварійно-рятувальна операція продовжується.

Раніше економіст Сергій Фурса розповів, що буде з курсом долара до кінця 2026 року. Зокрема, він прогнозує відсутність різких коливань на ринку влітку.