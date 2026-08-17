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ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

17 серпня 2026 р. 13:28

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13:28 ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

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08:00 Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

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18:22 Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2026
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18:26 Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

12 серпня 2026
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19:34 Готовність столиці до зими та нові виклики: ефір Київський час

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18:38 ЗСУ звільнили майже 1000 км² на Олександрівському напрямку: ефір Вечір.LIVE

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13:28 ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

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08:00 Україна посилила удари по РФ, Wildberries майже знищено: ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2026
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18:22 Зеленський заявив про підготовку нових атак на РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Українські дрони вдарили по важливих об'єктах РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

Європейський союз готує масштабний пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас заявила, що восени може бути представлений один із найжорсткіших пакетів обмежень від початку повномасштабної війни.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  • Костянтин Матвієнко, політичний експерт;
  • Сергій Куюн, експерт із паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";
  • Анастасія Нікітіна, директорка бренду видавництва "Наш Формат";
  • Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Сергій Лєонов, співвласник ТОВ "РОВИ АГРО";
  • Олександр Кондратюк, експерт із освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії "ЗНО Setstud";
  • Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук із державного управління;
  • Олександр Матяш, військовослужбовець ЗСУ;
  • Іван Семиліт, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру.

Новини.LIVE інформували, що санкційний тиск Євросоюзу поширився не лише на Росію — нові обмеження також торкнулися Ірану. Рада ЄС внесла зміни до санкційного документа щодо Тегерана через його військову підтримку війни РФ проти України, а також допомогу збройним угрупованням на Близькому Сході та в районі Червоного моря.

Новини.LIVE писали, що Європейська комісія заявила, що 3 серпня Євросоюз отримав додаткові 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів Центрального банку Росії. Кошти спрямують на підтримку України в межах п’ятого траншу, сформованого за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів.

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13:56 КНУ Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за електроенергію

13:35 Генштаб уточнив деталі ураження військового заводу у РФ

13:29 ГУР поширило дані про росіян, які мілітаризують українських дітей

13:06 Перевізникам загрожують штрафи до 51 тисячі гривень: законопроєкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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