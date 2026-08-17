ЄС готує найпотужніші санкції проти РФ від початку війни: ефір День.LIVE

Європейський союз готує масштабний пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас заявила, що восени може бути представлений один із найжорсткіших пакетів обмежень від початку повномасштабної війни.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Костянтин Матвієнко, політичний експерт;

Сергій Куюн, експерт із паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";

Анастасія Нікітіна, директорка бренду видавництва "Наш Формат";

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;

Сергій Лєонов, співвласник ТОВ "РОВИ АГРО";

Олександр Кондратюк, експерт із освітніх питань, засновник Всеукраїнської освітньої компанії "ЗНО Setstud";

Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук із державного управління;

Олександр Матяш, військовослужбовець ЗСУ;

Іван Семиліт, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру.

Новини.LIVE інформували, що санкційний тиск Євросоюзу поширився не лише на Росію — нові обмеження також торкнулися Ірану. Рада ЄС внесла зміни до санкційного документа щодо Тегерана через його військову підтримку війни РФ проти України, а також допомогу збройним угрупованням на Близькому Сході та в районі Червоного моря.

Новини.LIVE писали, що Європейська комісія заявила, що 3 серпня Євросоюз отримав додаткові 1,4 млрд євро доходів від заморожених активів Центрального банку Росії. Кошти спрямують на підтримку України в межах п’ятого траншу, сформованого за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів.