Уранці 5 жовтня російський снаряд влучив у пасажирський автобус, який перебував біля пункту пропуску "Паланка" на кордоні України та Молдови. Як повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова, близько 09:38 снаряд зрикошетив від землі та пробив рейсовий автобус, який стояв біля шлагбаума. Внаслідок вибуху транспортний засіб і кабіну контролю було пошкоджено.

Про це та інші важливі події в Україні та світі говоритимуть в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Станіслав Ліфлянчик — адвокат;

Олесь Мосенко, позивний "Барс" — заступник командира Ветеранського корпусу;

Віктор Гальчинський — член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;

Віталій Селик — голова ГО "Рада з урбаністики Києва";

Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;

Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.ʼ

Як повідомляли Новини.LIVE, пункт пропуску "Паланка—Маяки—Удобне" на кордоні Молдови та України тимчасово призупинив роботу після падіння снаряда поблизу. Внаслідок рикошету було пошкоджено автобус і кабіну контролю, а легкі травми отримав працівник прикордонної поліції Молдови.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованої атаки РФ на Одещину 3 жовтня п’ять безпілотників увійшли в повітряний простір Молдови. Після вибухів у кількох районах країни правоохоронці виявили уламки дронів, а в одному з населених пунктів через падіння уламків виникла пожежа та були пошкоджені вікна будівлі.