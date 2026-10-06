Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

06 жовтня 2026 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

Text

08:00 Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

5 жовтня 2026
Text

18:26 Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2026
Text

21:00 Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

Text

18:34 Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

Text

08:00 Україна вперше запустила балістичну ракету FP-7: ефір Ранок.LIVE

Text

17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

Text

08:00 Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

5 жовтня 2026
Text

18:26 Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. За його словами, Україна готує протидію, а першочергові завдання вже реалізовуються. Також урядовці разом із представниками обласної влади підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на дії РФ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 6 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Пьотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі;
  • Сергій Асланян — журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";
  • Максим Розумний — доктор політичних наук;
  • Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня посилює захист від російських атак, зокрема збільшує кількість турелей і спеціальних груп для знищення "Шахедів". Президент повідомив про підготовку нових контрактів щодо систем ППО та ракет для них. Також Зеленський закликав партнерів надати більше засобів антибалістичної оборони для захисту інфраструктури.

Новини.LIVE також писали, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких винищувачах Rafale у Франції. Володимир Зеленський наголосив, що це стане важливим кроком для розвитку української бойової авіації. Також Україна очікує на новий пакет оборонних постачань від Франції.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:26 Нові санкції та захист інфраструктури: Зеленський провів Ставку

18:20 Поліція арештовує військових без виклику патрулів ВСП: підстави

18:15 Статус УБД можуть скасувати: головні підстави, які діють у жовтні

18:13 Росіяни атакували авто патрульних у Краматорську: є загиблий

Ексклюзив

18:09 “Острів краси та стійкості”: у Фельдман Екопарку відкрився традиційний Бал хризантем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

17:43 На Одещині відновили маршрути двох електричок: розклад

17:41 Корецький анонсував масштабне скорочення посад у держорганах

17:39 Перехід на зимовий час: чому годинники переводять у неділю

17:35 Цибуля подорожчала у 10 разів: що буде з цінами далі

18:26 Нові санкції та захист інфраструктури: Зеленський провів Ставку

18:20 Поліція арештовує військових без виклику патрулів ВСП: підстави

18:15 Статус УБД можуть скасувати: головні підстави, які діють у жовтні

18:13 Росіяни атакували авто патрульних у Краматорську: є загиблий

Ексклюзив

18:09 “Острів краси та стійкості”: у Фельдман Екопарку відкрився традиційний Бал хризантем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:43 На Одещині відновили маршрути двох електричок: розклад

17:41 Корецький анонсував масштабне скорочення посад у держорганах

17:39 Перехід на зимовий час: чому годинники переводять у неділю

17:35 Цибуля подорожчала у 10 разів: що буде з цінами далі

17:26 У Києві встановили понад 12 турелей для боротьби з дронами РФ: деталі

06:33 Росіяни запускають дрони по собаках: вихованці одеського центру адопції

3 жовтня

06:33 Незламна Одеса: що може змусити людей виїхати з рідного міста

1 жовтня

06:33 День захисників і захисниць: що одесити бажають українським військовим

30 вересня
Репортаж

21:33 Скільки коштують продукти на одеських ринках: актуальні ціни

29 вересня

22:33 Удари по дата-центрах та провайдерах: чи зможуть одесити без інтернету

25 вересня

22:33 Доля Одеського морвокзалу: що має бути на його місці

06:33 Екологічні наслідки війни для Чорного моря та Одеського узбережжя

24 вересня

06:33 Нові переговори Трампа і Зеленського: що очікують одесити

23 вересня

22:33 Продукти в одеських магазинах: що відбувається з цінами

21 вересня

22:33 Оксамитовий сезон в Одесі: скільки коштує відпочинок удвох

Text

17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

Text

08:00 Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

5 жовтня
Text

18:26 Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:24 РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

06 жовтня 2026 р. 13:14
Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

06 жовтня 2026 р. 08:00
Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

05 жовтня 2026 р. 18:26
РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

05 жовтня 2026 р. 13:24
Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

05 жовтня 2026 р. 08:00
Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

02 жовтня 2026 р. 21:00
Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

02 жовтня 2026 р. 18:34
Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

02 жовтня 2026 р. 13:14

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації