Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. За його словами, Україна готує протидію, а першочергові завдання вже реалізовуються. Також урядовці разом із представниками обласної влади підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на дії РФ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 6 жовтня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Пьотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі;

Сергій Асланян — журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";

Максим Розумний — доктор політичних наук;

Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог;

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня посилює захист від російських атак, зокрема збільшує кількість турелей і спеціальних груп для знищення "Шахедів". Президент повідомив про підготовку нових контрактів щодо систем ППО та ракет для них. Також Зеленський закликав партнерів надати більше засобів антибалістичної оборони для захисту інфраструктури.

Новини.LIVE також писали, що українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання на французьких винищувачах Rafale у Франції. Володимир Зеленський наголосив, що це стане важливим кроком для розвитку української бойової авіації. Також Україна очікує на новий пакет оборонних постачань від Франції.