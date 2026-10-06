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Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

06 жовтня 2026 р. 08:00

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог-міжнародник Вадим Трюхан, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, військовий оглядач Василь Пехньо, командир групи Терра у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов з позивним "Абдула", футуролог Віталій Кулик, командир роти РУБпАК СпП "Болгаричі" ББС СпП 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України капітан Сергій Іванов, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, соціолог Андрій Єременко, економіст Віталій Шапран та заступник міського голови м. Дніпро Юрій Яндульський.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Україна продовжує "далекобійні санкції" проти Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що підготовлено нові операції. 

Глава держави обговорив плани з міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив про підготовку нових контрактів стосовно систем ППО та ракет для ППО. Водночас деталі домовленостей не розголошують.

А після розмови з лідером Франції Емманюелем Макроном Зеленський заявив, що найближчим часом українські пілоти розпочнуть навчання на французьких літаках Rafale.

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08:10 Мінімальна сума для в’їзду в Польщу: скільки готівки потрібно в жовтні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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