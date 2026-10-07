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Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

07 жовтня 2026 р. 08:00

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08:00 Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

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17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

5 жовтня 2026
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13:24 РФ вдарила по автобусу біля кордону з Молдовою: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готова до тристоронньої зустрічі зі США та РФ: ефір Ранок.LIVE

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13:14 Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

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08:00 Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

6 жовтня 2026
Text

17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

Text

08:00 Удари України вглиб Росії посиляться: ефір Ранок.LIVE

5 жовтня 2026
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18:26 Зеленський попередив про нову тактику повітряних атак РФ: ефір Вечір.LIVE

У ніч на 7 жовтня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, використавши ракети та ударні дрони. Внаслідок атаки в кількох областях пролунали вибухи, зафіксовано пошкодження та руйнування.

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості:

  • Ярослав Телешун, кандидат політичних наук;
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗСУ; 
  • Сергій Дивак, командир взводу важких бомберів "Барні" 10 ОГШБр "Едельвейс"; 
  • Микола Голомша, ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, представник UA EXPERTS;
  • Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Наталія Іванченко, Генеральний директор державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України;
  • Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;
  • Павло Філіппенко, координатор Харківського осередку ГО "Добробат", волонтер; 
  • Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Ми писали, що зранку 7 жовтня російські військові здійснили пуски крилатих ракет. Після цього у Кременчуці Полтавської області та Світловодську Кіровоградської області пролунали вибухи.

Новини.LIVE інформували, що через атаку РФ в ніч проти 7 жовтня в Запоріжжі пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. В місті можуть частково обмежити рух на окремих ділянках доріг.

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08:10 Не одним заповітом: за що спадкоємців не допустять до прийняття спадщини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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