Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

У ніч на 7 жовтня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, використавши ракети та ударні дрони. Внаслідок атаки в кількох областях пролунали вибухи, зафіксовано пошкодження та руйнування.

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості:

Ярослав Телешун, кандидат політичних наук;

Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗСУ;

Сергій Дивак, командир взводу важких бомберів "Барні" 10 ОГШБр "Едельвейс";

Микола Голомша, ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, представник UA EXPERTS;

Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

Наталія Іванченко, Генеральний директор державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України;

Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;

Павло Філіппенко, координатор Харківського осередку ГО "Добробат", волонтер;

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Ми писали, що зранку 7 жовтня російські військові здійснили пуски крилатих ракет. Після цього у Кременчуці Полтавської області та Світловодську Кіровоградської області пролунали вибухи.

Новини.LIVE інформували, що через атаку РФ в ніч проти 7 жовтня в Запоріжжі пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. В місті можуть частково обмежити рух на окремих ділянках доріг.