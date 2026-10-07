Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

У ніч на 7 жовтня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, використавши ракети та ударні дрони. Внаслідок атаки в кількох областях пролунали вибухи, зафіксовано пошкодження та руйнування.
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Гості:
- Ярослав Телешун, кандидат політичних наук;
- Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
- Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗСУ;
- Сергій Дивак, командир взводу важких бомберів "Барні" 10 ОГШБр "Едельвейс";
- Микола Голомша, ексзаступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, представник UA EXPERTS;
- Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
- Наталія Іванченко, Генеральний директор державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України;
- Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;
- Павло Філіппенко, координатор Харківського осередку ГО "Добробат", волонтер;
- Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру.
Ми писали, що зранку 7 жовтня російські військові здійснили пуски крилатих ракет. Після цього у Кременчуці Полтавської області та Світловодську Кіровоградської області пролунали вибухи.
Новини.LIVE інформували, що через атаку РФ в ніч проти 7 жовтня в Запоріжжі пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. В місті можуть частково обмежити рух на окремих ділянках доріг.