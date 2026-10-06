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Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

Українців попередили про відключення світла: ефір День.LIVE

06 жовтня 2026 р. 13:14

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Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Ігор Чаленко, секретар Ради економічної безпеки Ілона Хмельова, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, головний сержант самохідного артилерійського дивізіону 110-ї ОМБр Олександр Коваль, керівник та співзасновник навчального центру Global Drone Academy Антон Векленко, кандидат економічних наук Володимир Власюк та віцепрезидент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що через російські удари по інфраструктурі, у вівторок, 6 жовтня, з 15:00 і до кінця доби в частині областей України вводяться графіки відключень світла.

Енергетики закликають використовувати потужні прилади вдень, щоб уникнути перевантаження системи.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укренерго, проблеми з енергетикою зафіксовано у Сумській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади вже працюють над ремонтом там, де дозволяють безпекові умови.

А міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що правління Кліматичних інвестиційних фондів затвердило інвестиційний план України обсягом 116,2 мільйона доларів. Ініціативу реалізують у межах програми "Інтеграція відновлюваних джерел енергії".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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