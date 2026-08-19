Україна та Росія здійснили обмін полоненими. 103 українських військовослужбовці повернулися додому з російського полону. Серед звільнених — захисники Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Україна своєю чергою передала Росії 103 полонених російських військових.

Про це та інші важливі події в Україні й світі говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати актуальні події та важливі теми будуть:

Петро Олещук — політолог;

Олексій Гарань — політолог, професор Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи";

Олексій Кучеренко — народний депутат України, "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України у 2007–2010 роках;

Володимир Крейденко — народний депутат України, "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури;

Оксана Савчук — народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури;

Дмитро Беспалов — експерт із транспортного планування;

Костянтин Андріюк — журналіст, автор YouTube-каналу "ЗупиниЛося";

Віктор Зотов — київський архітектор, урбаніст, засновник освітньої платформи CANactions.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 серпня Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовців. Серед звільнених — захисники ЗСУ, ДПСУ та Національної гвардії, які обороняли Маріуполь і воювали на різних напрямках фронту.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов висловив подяку Сполученим Штатам та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння у поверненні українських військових із російського полону. Більшість звільнених захисників мають поранення або тяжкі захворювання.