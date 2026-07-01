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Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

01 липня 2026 р. 19:00

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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

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18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

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08:00 РФ може розпочати наступ на Чернігівщину та Київ: ефір Ранок.LIVE

30 червня 2026
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18:21 З липня збільшиться фінансування бойових батальйонів ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Енергосистема України не витримує спеку: ефір День.LIVE

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08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

29 червня 2026
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18:20 Україні потрібно нарощувати антибалістичний захист: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

Text

18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ може розпочати наступ на Чернігівщину та Київ: ефір Ранок.LIVE

30 червня 2026
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18:21 З липня збільшиться фінансування бойових батальйонів ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" гостем стане очільник Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов. У розмові говоритимуть про корупцію у КМДА, про те, як сьогодні живе Троєщина, а також про аномальну спеку та інші актуальні теми.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Як кияни рятуються від спеки;
  • У столиці встановлять 33 рамки-розпилювачі води для охолодження під час спеки;
  • Миття доріг у районах столиці. Як відбувається та хто відповідальний;
  • Як Київ готується до зими;
  • Київська влада просить у держави допомоги з реалізацією проєктів енергостійкості;
  • Троєщина готується до заторів — там починають капітальний ремонт ключової магістралі;
  • Якість повітря у Києві;
  • Вже з 15 липня зростуть тарифи.

Новини.LIVE писали, що Київ звернувся до держави з проханням профінансувати ключові проєкти енергостійкості столиці та забезпечити їхнє швидше впровадження. У КМДА також наголошують на необхідності спростити процедури закупівель, щоб уникнути затримок у реалізації Плану енергостійкості. Місто вже направило відповідні пропозиції до Кабміну, РНБО та Офісу президента.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно очільник Деснянської РДА Києва Максим Бахматов заявив, що проти будівництва нової Алеї слави триває спланована інформаційна кампанія. За його словами, негатив у соцмережах поширюють анонімні пабліки, які діють за вказівкою зацікавлених осіб. Він наголосив, що реальна ситуація навколо проєкту суттєво відрізняється від того, що подають у публічному просторі.

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18:38 Лубінець: Міносвіти ігнорує критичні недоліки системи НМТ

18:37 Спека у Харкові: стовпчики піднімуться до рекордних показників

18:27 Одесу чекає ще один день спеки: температура моря та повітря

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:17 Зеленський: Україна очікує швидкого відкриття нових кластерів переговорів з ЄС

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