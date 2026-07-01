Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" гостем стане очільник Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов. У розмові говоритимуть про корупцію у КМДА, про те, як сьогодні живе Троєщина, а також про аномальну спеку та інші актуальні теми.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Як кияни рятуються від спеки;

У столиці встановлять 33 рамки-розпилювачі води для охолодження під час спеки;

Миття доріг у районах столиці. Як відбувається та хто відповідальний;

Як Київ готується до зими;

Київська влада просить у держави допомоги з реалізацією проєктів енергостійкості;

Троєщина готується до заторів — там починають капітальний ремонт ключової магістралі;

Якість повітря у Києві;

Вже з 15 липня зростуть тарифи.

Новини.LIVE писали, що Київ звернувся до держави з проханням профінансувати ключові проєкти енергостійкості столиці та забезпечити їхнє швидше впровадження. У КМДА також наголошують на необхідності спростити процедури закупівель, щоб уникнути затримок у реалізації Плану енергостійкості. Місто вже направило відповідні пропозиції до Кабміну, РНБО та Офісу президента.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно очільник Деснянської РДА Києва Максим Бахматов заявив, що проти будівництва нової Алеї слави триває спланована інформаційна кампанія. За його словами, негатив у соцмережах поширюють анонімні пабліки, які діють за вказівкою зацікавлених осіб. Він наголосив, що реальна ситуація навколо проєкту суттєво відрізняється від того, що подають у публічному просторі.