Енергосистема України працює з підвищеним навантаженням через спеку та ремонтні роботи. Yasno радить громадянам готуватися до можливих відключень світла та тримати техніку зарядженою.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Сергій Хлань — народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;

Лілія Гриневич — міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.);

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій";

Іван Тимочко — військовий експерт;

Михайло Непран — перший віце-президент торгово-промислової палати;

Петро Андрющенко — керівник центру вивчення окупації.

Як писали Новини.LIVE, Укренерго закликає економити світло у години пікового споживання. В Україні фіксується подальше зростання споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, особливо у вечірні години.

Водночас Геннадій Рябцев повідомляв, що масові відключення світла в Україні малоймовірні. Водночас у години пікового навантаження можливі локальні обмеження у окремих регіонах.