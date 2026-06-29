Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE arrow
Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

29 червня 2026 р. 13:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

26 червня 2026
Text

21:00 Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Text

18:15 Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

Text

08:00 СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

25 червня 2026
Text

20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

Text

08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

Text

13:00 Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

26 червня 2026
Text

21:00 Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Text

18:15 Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

Енергосистема України працює з підвищеним навантаженням через спеку та ремонтні роботи. Yasno радить громадянам готуватися до можливих відключень світла та тримати техніку зарядженою.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

  • Сергій Хлань — народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;
  • Лілія Гриневич — міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.);
  • Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій";
  • Іван Тимочко — військовий експерт;
  • Михайло Непран — перший віце-президент торгово-промислової палати;
  • Петро Андрющенко — керівник центру вивчення окупації.

Як писали Новини.LIVE, Укренерго закликає економити світло у години пікового споживання. В Україні фіксується подальше зростання споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, особливо у вечірні години. 

Водночас Геннадій Рябцев повідомляв, що масові відключення світла в Україні малоймовірні. Водночас у години пікового навантаження можливі локальні обмеження у окремих регіонах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:02 У Запоріжжі БпЛА влучив у маршрутку: є поранені та загиблі

Text

13:00 Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

13:00 Допомога від Швейцарії: де від українців приймають заявки

12:54 У Львові завтра діятимуть графіки відключення світла

12:46 У Києві запровадили обмеження руху через спеку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 Глава МЗС Естонії: НАТО має миритися з падінням українських дронів

12:29 На кордоні змінилася ситуація: які пункти пропуску перевантажені

12:10 Комуналка може бути меншою: від якої послуги можуть відмовитись українці

12:10 У Хмельницькому потяг зіткнувся з авто: двоє загиблих

12:05 Клієнтів monobank чекає сюрприз: банк готує нову систему кешбеку

13:02 У Запоріжжі БпЛА влучив у маршрутку: є поранені та загиблі

13:00 Допомога від Швейцарії: де від українців приймають заявки

12:54 У Львові завтра діятимуть графіки відключення світла

12:46 У Києві запровадили обмеження руху через спеку

12:30 Глава МЗС Естонії: НАТО має миритися з падінням українських дронів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:29 На кордоні змінилася ситуація: які пункти пропуску перевантажені

12:10 Комуналка може бути меншою: від якої послуги можуть відмовитись українці

12:10 У Хмельницькому потяг зіткнувся з авто: двоє загиблих

12:05 Клієнтів monobank чекає сюрприз: банк готує нову систему кешбеку

12:02 На Харківщині паливна криза б'є по підрозділах армії РФ

16:20 Не дорожче 500 грн: де відпочити з дітьми в Києві влітку

13 червня

07:55 Тренди весілля 2026: у скільки обійдеться свято і яку суму дарувати

07:22 Високі ризики: на що звернути увагу при покупці старої квартири

9 червня

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

4 червня

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

Text

13:00 Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

26 червня
Text

21:00 Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Text

18:15 Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

29 червня 2026 р. 08:00
Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

26 червня 2026 р. 21:00
Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

26 червня 2026 р. 18:15
СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

26 червня 2026 р. 13:15
СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

26 червня 2026 р. 08:00
Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

25 червня 2026 р. 20:40
Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

25 червня 2026 р. 18:01
У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

25 червня 2026 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації