На Івано-Франківщині у вересні відбудеться перший саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива", який анонсував Президент України Володимир Зеленський. У заході візьмуть участь представники восьми карпатських країн, а низка іноземних лідерів уже особисто підтвердила свою присутність. Подія стане майданчиком для комплексної співпраці: порядок денний об'єднає питання економіки, екології, регіональної безпеки, інвестицій та розвитку туризму. Окрім посадовців і міжнародного бізнесу, до діалогу планують залучити гірські громади, які краще розуміють локальні потреби й потенціал своїх територій.
Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 14 серпня.
Ефір Ранок.LIVE 14 серпня
Гості ефіру:
- Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;
- Петро Олещук, політолог;
- Василь Пехньо, військовий оглядач, журналіст;
- Андрій Кривущенко, офіцер штабу батальйону "Свобода", капітан;
- Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
- Сергій Нагорняк, народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
- Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;
- Микола Юрлов, радник Міністерства закордонних справ України;
- Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник.
Раніше Новини.LIVE писали, що для захисту від російського балістичного терору та успішного проходження зими Україні необхідно отримати щонайменше 5% від американських запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot, тоді як 10% дозволять повністю нейтралізувати загрозу.
Водночас українська сторона підготувала нові пропозиції щодо відновлення мирного процесу за участі США, де ключовою умовою залишаються дієві гарантії безпеки та категоричне відхилення будь-яких територіальних поступок.