На Івано-Франківщині у вересні відбудеться перший саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива", який анонсував Президент України Володимир Зеленський. У заході візьмуть участь представники восьми карпатських країн, а низка іноземних лідерів уже особисто підтвердила свою присутність. Подія стане майданчиком для комплексної співпраці: порядок денний об'єднає питання економіки, екології, регіональної безпеки, інвестицій та розвитку туризму. Окрім посадовців і міжнародного бізнесу, до діалогу планують залучити гірські громади, які краще розуміють локальні потреби й потенціал своїх територій.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 14 серпня.

Ефір Ранок.LIVE 14 серпня

Гості ефіру:

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;

Петро Олещук, політолог;

Василь Пехньо, військовий оглядач, журналіст;

Андрій Кривущенко, офіцер штабу батальйону "Свобода", капітан;

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Сергій Нагорняк, народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;

Микола Юрлов, радник Міністерства закордонних справ України;

Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник.

Раніше Новини.LIVE писали, що для захисту від російського балістичного терору та успішного проходження зими Україні необхідно отримати щонайменше 5% від американських запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot, тоді як 10% дозволять повністю нейтралізувати загрозу.

Водночас українська сторона підготувала нові пропозиції щодо відновлення мирного процесу за участі США, де ключовою умовою залишаються дієві гарантії безпеки та категоричне відхилення будь-яких територіальних поступок.