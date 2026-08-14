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Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2026 р. 08:00

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08:00 Україна збере партнерів на міжнародному саміті: ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2026
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18:26 Україна очікує ракети Patriot від Польщі: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський оприлюднив план на зиму: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про план тиску на Путіна: ефір Ранок.LIVE

12 серпня 2026
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19:34 Готовність столиці до зими та нові виклики: ефір Київський час

На Івано-Франківщині у вересні відбудеться перший саміт "Карпатська інтеграційна ініціатива", який анонсував Президент України Володимир Зеленський. У заході візьмуть участь представники восьми карпатських країн, а низка іноземних лідерів уже особисто підтвердила свою присутність. Подія стане майданчиком для комплексної співпраці: порядок денний об'єднає питання економіки, екології, регіональної безпеки, інвестицій та розвитку туризму. Окрім посадовців і міжнародного бізнесу, до діалогу планують залучити гірські громади, які краще розуміють локальні потреби й потенціал своїх територій. 

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 14 серпня.

Ефір Ранок.LIVE 14 серпня

Гості ефіру:

  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;
  • Петро Олещук, політолог;
  • Василь Пехньо, військовий оглядач, журналіст;
  • Андрій Кривущенко, офіцер штабу батальйону "Свобода", капітан;
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Сергій Нагорняк, народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;
  • Микола Юрлов, радник Міністерства закордонних справ України;
  • Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник.

Раніше Новини.LIVE писали, що для захисту від російського балістичного терору та успішного проходження зими Україні необхідно отримати щонайменше 5% від американських запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot, тоді як 10% дозволять повністю нейтралізувати загрозу.

Водночас українська сторона підготувала нові пропозиції щодо відновлення мирного процесу за участі США, де ключовою умовою залишаються дієві гарантії безпеки та категоричне відхилення будь-яких територіальних поступок.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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