Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE arrow
Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

11 серпня 2026 р. 13:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Text

08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026
Text

18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

7 серпня 2026
Text

18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2026
Text

18:17 Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

Text

13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Text

08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026
Text

18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Антом Малеєв, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління Ілля Котов, президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова, політолог Ігор Чаленко та заступник командира 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Росія завдала масованого удару по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок атак загинули десять людей, ще 26 отримали поранення. 

Удари припали по житлових будинках, промислових обʼєктах, складах і магазинах. За даними української прокуратури, російські війська атакували регіони ввечері 10 серпня та вночі проти 11 серпня.

Повідомляється, що для ударів по Запоріжжю та Дніпропетровщині застосовувалися ракети "Циркон".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі сили ППО України збили та подавили 98 російських цілей. Основними цілями противника були Запорізька та Київська області.

Також про російські обстріли у ніч проти 11 серпня розповів український лідер Володимир Зеленський. Зокрема, противник бив по Запоріжжю північнокорейською балістикою, "Цирконами" та КАБами.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:27 У Польщі закликали депортувати безробітних українців

13:25 Продаж клубу "Челсі": чому Україна досі не отримала гроші

Text

13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

13:04 5 000 грн на “Пакунок школяра”: батьки зіткнулися з проблемою

13:00 Допомога до 20 000 доларів: на яких умовах можна отримати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 РФ може готувати диверсії: Польща та Балтія посилюють захист

12:55 Росія зруйнувала п'яту частину пекарень в Україні

12:53 Десять тисяч доларів за інвалідність: у Києві затримали члена ВЛК

12:48 Трамп: Байден віддав Україні озброєння на 300 млрд доларів

12:31 Тушкованка з сюрпризом: на Одещині затримали дівчину з психотропами

13:27 У Польщі закликали депортувати безробітних українців

13:25 Продаж клубу "Челсі": чому Україна досі не отримала гроші

13:04 5 000 грн на “Пакунок школяра”: батьки зіткнулися з проблемою

13:00 Допомога до 20 000 доларів: на яких умовах можна отримати

12:56 РФ може готувати диверсії: Польща та Балтія посилюють захист

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:55 Росія зруйнувала п'яту частину пекарень в Україні

12:53 Десять тисяч доларів за інвалідність: у Києві затримали члена ВЛК

12:48 Трамп: Байден віддав Україні озброєння на 300 млрд доларів

12:31 Тушкованка з сюрпризом: на Одещині затримали дівчину з психотропами

12:27 Офіцерку Генштабу ЗСУ затримали на хабарі у 14 тисяч доларів

06:33 Відпочинок на Одещині: вартість розваг в аквапарках в серпні

8 серпня

06:33 Відпочинок у Коблевому 2026: ціни на готелі, умови та безпека

7 серпня

06:33 Відпочинок в Одесі у серпні 2026: огляд цін на житло

6 серпня

06:32 Відпочинок в Одеській Затоці у серпні: ціни для туристів

4 серпня

22:33 Підготовка до школи: скільки цього року витратять одесити

3 серпня

22:33 Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

31 липня

22:33 Росія атакує судна біля Одеси: чи буде відповідь НАТО

06:33 Скандал навколо Одеського зоопарку: в якому стані тварини

30 липня

06:33 Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

29 липня

22:33 Відпочинок в Одесі на двох: у скільки обійдеться літня відпустка

Text

13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Text

08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня
Text

18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2026 р. 08:07
Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

10 серпня 2026 р. 18:13
Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

10 серпня 2026 р. 13:20
Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026 р. 08:00
Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

07 серпня 2026 р. 18:10
У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

07 серпня 2026 р. 13:39
Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

07 серпня 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

06 серпня 2026 р. 18:17

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації