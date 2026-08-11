Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Антом Малеєв, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління Ілля Котов, президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова, політолог Ігор Чаленко та заступник командира 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Росія завдала масованого удару по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок атак загинули десять людей, ще 26 отримали поранення.

Удари припали по житлових будинках, промислових обʼєктах, складах і магазинах. За даними української прокуратури, російські війська атакували регіони ввечері 10 серпня та вночі проти 11 серпня.

Повідомляється, що для ударів по Запоріжжю та Дніпропетровщині застосовувалися ракети "Циркон".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі сили ППО України збили та подавили 98 російських цілей. Основними цілями противника були Запорізька та Київська області.

Також про російські обстріли у ніч проти 11 серпня розповів український лідер Володимир Зеленський. Зокрема, противник бив по Запоріжжю північнокорейською балістикою, "Цирконами" та КАБами.