Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE arrow
ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

06 серпня 2026 р. 13:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2026
Text

18:17 Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2026
Text

19:22 Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

Text

18:20 Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

Text

14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2026
Text

18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2026
Text

18:17 Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2026
Text

19:22 Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

Сили оборони України уразили нафтопереробні заводи "Башнефть-Новойл" у Башкортостані та "Славнефть-Янос" у Ярославській області РФ. Також успішних ударів завдали в акваторії Чорного моря, де були уражені два російські військові сторожові катери та судна тіньового флоту. Один з атакованих НПЗ розташований майже за 700 кілометрів від українського кордону.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 6 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
  • Дмитро Іванов — голова ГО "ДОБРОБАТ";
  • Сергій Козир — народний депутат від фракції "Слуга Народу", співзасновник ГО "ВПО України";
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
  • Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Євген Оропай "Скіф" — капітан, начальник служби застосування відділення безпілотних систем секції планування застосування штабу, бригади "Рубіж" НГУ;
  • Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики".

Новини.LIVE інформували, що 6 серпня 2026 року Президент Володимир Зеленський підтвердив успішні удари українських сил по нафтопереробних підприємствах у глибокому тилу Росії. Під атаками опинилися НПЗ "Башнефть-Новойл" у Башкортостані та "Славнефть-Янос" у Ярославській області. Також у Чорному морі було уражено два військові сторожові катери та судна російського тіньового флоту.

Новини.LIVE також писали, що СБУ заявила, що за 40 днів операції завдала понад 100 ударів по стратегічних об'єктах Росії та тимчасово окупованих територіях України. За даними спецслужби, під атаки потрапили військові аеродроми, підприємства ВПК, НПЗ, системи ППО, логістична інфраструктура та судна російського "тіньового флоту".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:56 Без світла залишилися сотні населених пунктів: чи введуть графіки відключень 7 серпня

10:35 Удари по нафтових танкерах: Росія уже втратила близько 20% своїх рейсів

10:34 Смартфон втрачає заряд, поки ви спите: яке налаштування Android варто вимкнути

10:29 Можливості для ветеранів в одному застосунку: БЕЗ МЕЖ доступний в App Store та Google Play

10:05 Виплати військовослужбовцям у серпні: хто може отримати матеріальну допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:00 Як допомогти дорослому коту довше залишатися активним: поради ветеринарного лікаря

09:59 Нічна атака дронів: Сили оборони не збили повністю всі цілі

09:53 Росія завдала нових ударів по Харківщині: є загиблі

09:45 Більше світла для побутових споживачів: уряд змінив правила захисту критичної інфраструктури

09:37 Дизель та бензин продають по старих тарифах: ціни на пальне на АЗС в Києві

10:56 Без світла залишилися сотні населених пунктів: чи введуть графіки відключень 7 серпня

10:35 Удари по нафтових танкерах: Росія уже втратила близько 20% своїх рейсів

10:34 Смартфон втрачає заряд, поки ви спите: яке налаштування Android варто вимкнути

10:29 Можливості для ветеранів в одному застосунку: БЕЗ МЕЖ доступний в App Store та Google Play

10:05 Виплати військовослужбовцям у серпні: хто може отримати матеріальну допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:00 Як допомогти дорослому коту довше залишатися активним: поради ветеринарного лікаря

09:59 Нічна атака дронів: Сили оборони не збили повністю всі цілі

09:53 Росія завдала нових ударів по Харківщині: є загиблі

09:45 Більше світла для побутових споживачів: уряд змінив правила захисту критичної інфраструктури

09:37 Дизель та бензин продають по старих тарифах: ціни на пальне на АЗС в Києві

06:33 Відпочинок в Одесі у серпні 2026: огляд цін на житло

6 серпня

06:32 Відпочинок в Одеській Затоці у серпні: ціни для туристів

4 серпня

22:33 Підготовка до школи: скільки цього року витратять одесити

3 серпня

22:33 Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

31 липня

22:33 Росія атакує судна біля Одеси: чи буде відповідь НАТО

06:33 Скандал навколо Одеського зоопарку: в якому стані тварини

30 липня

06:33 Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

29 липня

22:33 Відпочинок в Одесі на двох: у скільки обійдеться літня відпустка

28 липня

22:33 Найцікавіші місця Одеси: куди піти та що подивитися

25 липня

06:33 Одеський Привоз влітку: що подешевшало та як змінилися ціни

Text

08:00 Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

6 серпня
Text

18:17 Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

5 серпня
Text

19:22 Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

07 серпня 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

06 серпня 2026 р. 18:17
Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

06 серпня 2026 р. 08:00
Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

05 серпня 2026 р. 19:22
Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

05 серпня 2026 р. 18:20
Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

05 серпня 2026 р. 14:17
РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

05 серпня 2026 р. 08:00
Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

04 серпня 2026 р. 18:13

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації