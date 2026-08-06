ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

Сили оборони України уразили нафтопереробні заводи "Башнефть-Новойл" у Башкортостані та "Славнефть-Янос" у Ярославській області РФ. Також успішних ударів завдали в акваторії Чорного моря, де були уражені два російські військові сторожові катери та судна тіньового флоту. Один з атакованих НПЗ розташований майже за 700 кілометрів від українського кордону.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 6 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;

Дмитро Іванов — голова ГО "ДОБРОБАТ";

Сергій Козир — народний депутат від фракції "Слуга Народу", співзасновник ГО "ВПО України";

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;

Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;

Євген Оропай "Скіф" — капітан, начальник служби застосування відділення безпілотних систем секції планування застосування штабу, бригади "Рубіж" НГУ;

Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики".

Новини.LIVE інформували, що 6 серпня 2026 року Президент Володимир Зеленський підтвердив успішні удари українських сил по нафтопереробних підприємствах у глибокому тилу Росії. Під атаками опинилися НПЗ "Башнефть-Новойл" у Башкортостані та "Славнефть-Янос" у Ярославській області. Також у Чорному морі було уражено два військові сторожові катери та судна російського тіньового флоту.

Новини.LIVE також писали, що СБУ заявила, що за 40 днів операції завдала понад 100 ударів по стратегічних об'єктах Росії та тимчасово окупованих територіях України. За даними спецслужби, під атаки потрапили військові аеродроми, підприємства ВПК, НПЗ, системи ППО, логістична інфраструктура та судна російського "тіньового флоту".