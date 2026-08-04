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Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

04 серпня 2026 р. 13:36

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13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня 2026
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18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

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13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026
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20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

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18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

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08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

30 липня 2026
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18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня 2026
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18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

Українські дипломати мають посилити роботу із залучення міжнародної військової допомоги, зокрема постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський доручив послам визначити країни, які можуть передати Україні ракети-перехоплювачі, та сприяти їх якнайшвидшому отриманню.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  • Костянтин Матвієнко, політичний експерт;
  • Максим Петренко, голова правління ГО "Національна платформа ОСББ";
  • Максим Гардус, експерт з енергетики, економіки та реформ, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand;
  • Псевдо "Змія", начальник відділення управління першого відділу артилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "ПОМСТА";
  • Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу та Північної Африки, автор Telegram-проєкту MENAlysis;
  • Олександра Мельничук, сімейна лікарка, лікарка УЗД із Сінгапурського медичного центру.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що ефективність роботи українських послів має оцінюватися за конкретними результатами — залученням зброї, фінансової підтримки та рішень, які посилюють міжнародний тиск на Росію. Окремо він закликав посилити санкції проти російських виробників балістичних ракет.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський оголосив про створення нової міжнародної Карпатської ініціативи. За його словами, перший саміт у межах проєкту має відбутися восени та об’єднати країни регіону для співпраці у сферах безпеки, економіки, логістики, відновлення й гуманітарної підтримки.

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13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

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13:05 Банки перевірятимуть картки по-новому: НБУ назвав 16 підозрілих ознак

13:00 Гроші для людей з інвалідністю І-ІІ групи: де доступна допомога

12:50 Спека до +40°C: прогноз погоди в Україні від синоптика Діденко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:44 Новітні дрони Magura: загроза для РФ в Чорному морі

12:43 Сибіга засудив удар російського дрона по жителю Херсона

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13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня
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