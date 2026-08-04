Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Українські дипломати мають посилити роботу із залучення міжнародної військової допомоги, зокрема постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський доручив послам визначити країни, які можуть передати Україні ракети-перехоплювачі, та сприяти їх якнайшвидшому отриманню.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Костянтин Матвієнко, політичний експерт;

Максим Петренко, голова правління ГО "Національна платформа ОСББ";

Максим Гардус, експерт з енергетики, економіки та реформ, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand;

Псевдо "Змія", начальник відділення управління першого відділу артилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "ПОМСТА";

Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу та Північної Африки, автор Telegram-проєкту MENAlysis;

Олександра Мельничук, сімейна лікарка, лікарка УЗД із Сінгапурського медичного центру.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський заявив, що ефективність роботи українських послів має оцінюватися за конкретними результатами — залученням зброї, фінансової підтримки та рішень, які посилюють міжнародний тиск на Росію. Окремо він закликав посилити санкції проти російських виробників балістичних ракет.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський оголосив про створення нової міжнародної Карпатської ініціативи. За його словами, перший саміт у межах проєкту має відбутися восени та об’єднати країни регіону для співпраці у сферах безпеки, економіки, логістики, відновлення й гуманітарної підтримки.