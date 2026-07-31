Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі жодна зі сторін не може говорити про перемогу у війні. Водночас за його словами, Україна зберегла свою державність і незалежність, а Росії не вдалося захопити ініціативу на полі бою. Так глава держави оцінив поточну ситуацію у війні проти РФ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 31 липня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень;

Михайло Линецький — перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації;

Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";

Олексій Леонов — народний депутат України від партії "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації;

Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Андрій Шевчишин — фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;

Катерина Коваль — експертка з національної безпеки та оборони, офіцер запасу, співзасновниця.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у продовженні війни на Близькому Сході, адже це зменшує можливості США допомагати Україні. За його словами, такі висновки ґрунтуються на даних української розвідки. Також глава держави повідомив, що РФ передавала Ірану безпілотники та супутникові знімки з розташуванням американських військових баз.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський озвучив дані про втрати українських військових від початку повномасштабної війни. За його словами, близько 50 тисяч захисників загинули, ще приблизно 400 тисяч зазнали поранень, також є велика кількість зниклих безвісти. Водночас глава держави зазначив, що не розкриває всю інформацію про втрати, аби не дати Росії перевагу.