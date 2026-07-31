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Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

31 липня 2026 р. 13:00

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13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

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08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

30 липня 2026
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18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

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08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

29 липня 2026
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19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

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18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

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08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

30 липня 2026
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18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

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08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі жодна зі сторін не може говорити про перемогу у війні. Водночас за його словами, Україна зберегла свою державність і незалежність, а Росії не вдалося захопити ініціативу на полі бою. Так глава держави оцінив поточну ситуацію у війні проти РФ.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 31 липня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень;
  • Михайло Линецький — перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації;
  • Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";
  • Олексій Леонов — народний депутат України від партії "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації;
  • Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Андрій Шевчишин — фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;
  • Катерина Коваль — експертка з національної безпеки та оборони, офіцер запасу, співзасновниця.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у продовженні війни на Близькому Сході, адже це зменшує можливості США допомагати Україні. За його словами, такі висновки ґрунтуються на даних української розвідки. Також глава держави повідомив, що РФ передавала Ірану безпілотники та супутникові знімки з розташуванням американських військових баз.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський озвучив дані про втрати українських військових від початку повномасштабної війни. За його словами, близько 50 тисяч захисників загинули, ще приблизно 400 тисяч зазнали поранень, також є велика кількість зниклих безвісти. Водночас глава держави зазначив, що не розкриває всю інформацію про втрати, аби не дати Росії перевагу.

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13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

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12:41 Штурмовим полкам призупинили поповнення особовим складом

12:33 Україна запропонувала Польщі обміняти дрони на винищувачі МіГ-29

12:26 Сонячна активність зростає: чи буде магнітна буря

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:26 У Хмельницькому пролунали потужні вибухи: голова ОВА дав пояснення

12:19 Доступ до Часового Яру повністю заблоковано: яка ситуація зараз

12:12 Знижки на ігри в Steam до 91%: що можна купити за менш ніж 80 грн

12:11 Компенсації аграріям: виплати за втрачені посіви біля прифронтових зон зростуть

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13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

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08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

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