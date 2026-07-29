Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 28 липня в Овальному кабінеті Білого дому. Під час переговорів лідери обговорили посилення оборонної співпраці, перспективу ліцензійного виробництва перехоплювачів для систем Patriot в Україні, а також дипломатичні ініціативи, спрямовані на завершення війни.

Після зустрічі Зеленський повідомив, що подякував Дональду Трампу за підтримку України. Крім того, він висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім другом українського народу. Президент наголосив, що внесок американського політика у розвиток українсько-американського партнерства назавжди залишиться важливою частиною спільної історії.

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Гості:

Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань

Дмитро Васильєв, політичний експерт , Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада"

Денис Бобков, начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук

Петро Андрющенко, Керівник центру вивчення окупації

Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95"

Новини.LIVE інформували, що Зеленський після зустрічі із представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin зазначив, що Україна має власні технології та напрацювання, якими готова ділитися з державами-партнерами, які підтримують її у протидії російській агресії. Він також повідомив, що українська й американська команди вже розпочали роботу над практичною реалізацією спільних проєктів.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів коротку розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Зустріч відбулася перед церемонією прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Обидва лідери прибули до США для проведення окремих переговорів із президентом Дональдом Трампом.