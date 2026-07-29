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Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

29 липня 2026 р. 08:00

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

27 липня 2026
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18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський стане першим закордонним гостем нового прем'єра Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готує нові далекобійні удари, Зеленський погодив нові цілі: ефір Ранок.LIVE

26 липня 2026
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19:00 11-й день протестів проти відставки Федорова у Києві: ефір Новини.LIVE

24 липня 2026
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18:05 РФ вдарила по приватному полігону під Києвом: 10 загиблих, 100 поранених — Вечір.LIVE

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13:23 Україна вдарила по РФ, Київ атакували "Цирконами": ефір День.LIVE

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

27 липня 2026
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18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 28 липня в Овальному кабінеті Білого дому. Під час переговорів лідери обговорили посилення оборонної співпраці, перспективу ліцензійного виробництва перехоплювачів для систем Patriot в Україні, а також дипломатичні ініціативи, спрямовані на завершення війни.

Після зустрічі Зеленський повідомив, що подякував Дональду Трампу за підтримку України. Крім того, він висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім другом українського народу. Президент наголосив, що внесок американського політика у розвиток українсько-американського партнерства назавжди залишиться важливою частиною спільної історії.

Про це дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості:  

  • Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань 
  • Дмитро Васильєв, політичний експерт , Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" 
  • Денис Бобков, начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант 
  • Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці 
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук 
  • Петро Андрющенко, Керівник центру вивчення окупації 
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" 

Новини.LIVE інформували, що Зеленський після зустрічі із представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin зазначив, що Україна має власні технології та напрацювання, якими готова ділитися з державами-партнерами, які підтримують її у протидії російській агресії. Він також повідомив, що українська й американська команди вже розпочали роботу над практичною реалізацією спільних проєктів.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів коротку розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Зустріч відбулася перед церемонією прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Обидва лідери прибули до США для проведення окремих переговорів із президентом Дональдом Трампом.

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07:01 ПриватБанк для студентів: за що не знімають плату та інші особливості

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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