Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 28 липня в Овальному кабінеті Білого дому. Під час переговорів лідери обговорили посилення оборонної співпраці, перспективу ліцензійного виробництва перехоплювачів для систем Patriot в Україні, а також дипломатичні ініціативи, спрямовані на завершення війни.
Після зустрічі Зеленський повідомив, що подякував Дональду Трампу за підтримку України. Крім того, він висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім другом українського народу. Президент наголосив, що внесок американського політика у розвиток українсько-американського партнерства назавжди залишиться важливою частиною спільної історії.
Про це дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE.
Гості:
- Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань
- Дмитро Васильєв, політичний експерт , Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада"
- Денис Бобков, начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант
- Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці
- Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук
- Петро Андрющенко, Керівник центру вивчення окупації
- Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95"
Новини.LIVE інформували, що Зеленський після зустрічі із представниками американської оборонної компанії Lockheed Martin зазначив, що Україна має власні технології та напрацювання, якими готова ділитися з державами-партнерами, які підтримують її у протидії російській агресії. Він також повідомив, що українська й американська команди вже розпочали роботу над практичною реалізацією спільних проєктів.
Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів коротку розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Зустріч відбулася перед церемонією прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Обидва лідери прибули до США для проведення окремих переговорів із президентом Дональдом Трампом.