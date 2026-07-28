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Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026 р. 08:00

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08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

27 липня 2026
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18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський стане першим закордонним гостем нового прем'єра Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готує нові далекобійні удари, Зеленський погодив нові цілі: ефір Ранок.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський найближчим часом вирушить до США, де має провести переговори з президентом Дональдом Трампом. Однією з головних тем зустрічі стане посилення української системи протиповітряної оборони та забезпечення країни необхідною кількістю ракет. За словами Зеленського, нині Україна відчуває дефіцит боєприпасів для захисту від російських атак, тоді як Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних ракет. Саме тому Київ розраховує на якнайшвидше посилення ППО та додаткову підтримку з боку партнерів.

Про це дивіться в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості: 

  •  Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика"  
  • Сергій Кравченко, майор, начальник штабу 2 батальйону бригади "Буревій" 
  • Ярослав Захарченко, прокурор столичної прокуратури 2014-2025, почесний голова ВГО "Правова рівність" 
  • Оксана Юринець, професор кафедри Зовнішньоекономічної та митної діяльності "Львівської політехніки", народна депутатка України VIII скликання 
  • Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011) 
  • Сергій Дубовик, заступник голови ЦВК (Центральної виборчої комісії ) 
  • Михайло Люксіков, головний редактор порталу "Мілітарний" 
  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій" 
  • Олексій Гетьман військовий оглядач, учасник російсько-української війни 
  •  Андрій Єременко, соціолог 

Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про можливу підтримку Росією Ірану. Йдеться про повідомлення, що Москва нібито передала Тегерану супутникові знімки американських військових баз у районі Перської затоки. У відповідь Трамп заявив, що має намір перевірити цю інформацію та особисто порушити це питання під час розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп у вівторок, 28 липня, проведе в Білому домі дві окремі зустрічі — з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Під час переговорів сторони планують обговорити війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та дипломатичні ініціативи Вашингтона.

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08:00 Допомога Карітас на зиму: як отримати пенсіонерам та людям з інвалідністю

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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