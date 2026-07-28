Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом вирушить до США, де має провести переговори з президентом Дональдом Трампом. Однією з головних тем зустрічі стане посилення української системи протиповітряної оборони та забезпечення країни необхідною кількістю ракет. За словами Зеленського, нині Україна відчуває дефіцит боєприпасів для захисту від російських атак, тоді як Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних ракет. Саме тому Київ розраховує на якнайшвидше посилення ППО та додаткову підтримку з боку партнерів.

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Гості:

Олег Лісний, політолог, віце-президент АЦ "Політика"

Сергій Кравченко, майор, начальник штабу 2 батальйону бригади "Буревій"

Ярослав Захарченко, прокурор столичної прокуратури 2014-2025, почесний голова ВГО "Правова рівність"

Оксана Юринець, професор кафедри Зовнішньоекономічної та митної діяльності "Львівської політехніки", народна депутатка України VIII скликання

Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011)

Сергій Дубовик, заступник голови ЦВК (Центральної виборчої комісії )

Михайло Люксіков, головний редактор порталу "Мілітарний"

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій"

Олексій Гетьман військовий оглядач, учасник російсько-української війни

Андрій Єременко, соціолог

Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про можливу підтримку Росією Ірану. Йдеться про повідомлення, що Москва нібито передала Тегерану супутникові знімки американських військових баз у районі Перської затоки. У відповідь Трамп заявив, що має намір перевірити цю інформацію та особисто порушити це питання під час розмови з російським лідером Володимиром Путіним.

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп у вівторок, 28 липня, проведе в Білому домі дві окремі зустрічі — з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Під час переговорів сторони планують обговорити війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та дипломатичні ініціативи Вашингтона.