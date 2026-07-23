У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ разом із ведучим Віталієм Прудіусом аналізують наслідки ударів по логістичних об’єктах у Росії, ризики для українських портів та морського експорту. Також у випуску обговорюють можливі економічні наслідки подальшої ескалації війни, кадрові зміни, ситуацію на Близькому Сході, ціни на нафту, курс гривні та вартість пального в Україні.

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Теми ефіру "Світ на зламі"

Серед ключових тем, які обговорюватимуться під час ефіру:

Удари України по об’єктах у Росії та їхній вплив на ситуацію всередині РФ;

Чи наближається Росія до стану повномасштабної воєнної економіки;

Ризики для української портової логістики та морського експорту;

Кадрові зміни в уряді та відставка Михайла Федорова;

Мітинги в Україні та суспільна реакція на останні події;

Загострення на Близькому Сході та можливі глобальні наслідки;

Як зміниться робота АЗС та чи вплине це на споживачів.

Новини.LIVE писали, що експерт із геоекономіки Олег Саркіц заявив, що ціна пального в Україні може перевищити позначку у 90 гривень за літр. За його словами, нинішня вартість не є граничною.

Новини.LIVE інформували, що у Московській області зазнав аварії російський винищувач Су-57. Літак впав поблизу села Луцино під Звенигородом під час планового тренувального польоту, а пілот встиг катапультуватися.