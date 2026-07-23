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У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

23 липня 2026 р. 20:00

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20:00 У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

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18:36 Нові переговори про мир в Україні, зустріч може відбутися до осені: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Зустріч Рубіо з Лавровим та 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

22 липня 2026
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19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

21 липня 2026
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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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20:00 У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

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18:36 Нові переговори про мир в Україні, зустріч може відбутися до осені: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Зустріч Рубіо з Лавровим та 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Головком Драпатий отримав термінове завдання: ефір Ранок.LIVE

22 липня 2026
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19:58 Зростання цін на проїзд, куди йдуть гроші: ефір Київський час

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ разом із ведучим Віталієм Прудіусом аналізують наслідки ударів по логістичних об’єктах у Росії, ризики для українських портів та морського експорту. Також у випуску обговорюють можливі економічні наслідки подальшої ескалації війни, кадрові зміни, ситуацію на Близькому Сході, ціни на нафту, курс гривні та вартість пального в Україні.

Подивитися ефір програми "Світ на зламі" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Теми ефіру "Світ на зламі"

Серед ключових тем, які обговорюватимуться під час ефіру:

  • Удари України по об’єктах у Росії та їхній вплив на ситуацію всередині РФ;
  • Чи наближається Росія до стану повномасштабної воєнної економіки;
  • Ризики для української портової логістики та морського експорту;
  • Кадрові зміни в уряді та відставка Михайла Федорова;
  • Мітинги в Україні та суспільна реакція на останні події;
  • Загострення на Близькому Сході та можливі глобальні наслідки;
  • Як зміниться робота АЗС та чи вплине це на споживачів.

Новини.LIVE писали, що експерт із геоекономіки Олег Саркіц заявив, що ціна пального в Україні може перевищити позначку у 90 гривень за літр. За його словами, нинішня вартість не є граничною.

Новини.LIVE інформували, що у Московській області зазнав аварії російський винищувач Су-57. Літак впав поблизу села Луцино під Звенигородом під час планового тренувального польоту, а пілот встиг катапультуватися.

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19:32 Українців в Польщі залишають без важливої фіндопомоги: як зберегти виплати

19:15 Погода завтра в Україні: синоптик Діденко попередила про сильні дощі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:10 Сусід захопив частину двору під "особисте" паркомісце: як за це карають у 2026 році

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