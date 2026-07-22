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Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

22 липня 2026 р. 13:15

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13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

21 липня 2026
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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

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08:00 Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

20 липня 2026
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21:00 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

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18:02 Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

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08:00 У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

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13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

21 липня 2026
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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

В Україні відбулися масштабні кадрові зміни у військовому керівництві. Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим Головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського. А новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 22 липня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
  • Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації;
  • Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;
  • Шимон Бріман — історик, експерт із відносин між Ізраїлем та Україною;
  • Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських сил ЗС України.

Новини.LIVE інформували, що новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив першу заяву після призначення на посаду. Він подякував Президенту Володимиру Зеленському за довіру, наголосивши, що служіння Україні є для нього великою честю та відповідальністю. Також Драпатий висловив вдячність Олександру Сирському й запевнив, що працюватиме відповідально та з повагою до українських військових.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський повідомив про чергове кадрове рішення у військовому керівництві України. Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Це призначення є частиною оновлення керівного складу української армії.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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