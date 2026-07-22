Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

В Україні відбулися масштабні кадрові зміни у військовому керівництві. Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим Головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського. А новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 22 липня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації;

Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;

Шимон Бріман — історик, експерт із відносин між Ізраїлем та Україною;

Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;

Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських сил ЗС України.

Новини.LIVE інформували, що новопризначений Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив першу заяву після призначення на посаду. Він подякував Президенту Володимиру Зеленському за довіру, наголосивши, що служіння Україні є для нього великою честю та відповідальністю. Також Драпатий висловив вдячність Олександру Сирському й запевнив, що працюватиме відповідально та з повагою до українських військових.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський повідомив про чергове кадрове рішення у військовому керівництві України. Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Це призначення є частиною оновлення керівного складу української армії.