У ніч на 20 липня Москва та Підмосков'я зазнали масованої атаки дронів, спричинивши кілька осередків займання. Цієї ж ночі СБУ вразила сім суден тіньового флоту РФ та сім підстанцій у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Гості ефіру
- Костянтин Матвієнко — політичний експерт;
- Максимов Максим — голова Фермерського господарства "Роксолана";
- Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;
- Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
- Анатолій Кінах — президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р;
- Сергій Таран — політолог.
Як писали Новини.LIVE, сьогодні українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московському регіоні Росії. Крім того, вони уразили два танкери тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря.
А 19 липня Сили безпілотних систем атакували російський логістичний центр Wildberries. В результаті вогонь охопив 188 тисяч квадратних метрів.