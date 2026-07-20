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Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

20 липня 2026 р. 13:05

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13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

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16 липня 2026
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18:04 Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

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08:00 Рада призначає Корецького прем'єром: онлайн-трансляція

15 липня 2026
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19:25 Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

Text

08:00 У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

17 липня 2026
Text

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Новим міністром оборони може стати Євгеній Хмара: ефір Ранок.LIVE

У ніч на 20 липня Москва та Підмосков'я зазнали масованої атаки дронів, спричинивши кілька осередків займання. Цієї ж ночі СБУ вразила сім суден тіньового флоту РФ та сім підстанцій у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Гості ефіру

  • Костянтин Матвієнко — політичний експерт;
  • Максимов Максим — голова Фермерського господарства "Роксолана";
  • Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;
  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
  • Анатолій Кінах — президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р;
  • Сергій Таран — політолог.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московському регіоні Росії. Крім того, вони уразили два танкери тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря. 

А 19 липня Сили безпілотних систем атакували російський логістичний центр Wildberries. В результаті вогонь охопив 188 тисяч квадратних метрів.

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13:00 У "Скелі" підтвердили полон своїх військових у Костянтинівці

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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