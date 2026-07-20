У ніч на 20 липня Москва та Підмосков'я зазнали масованої атаки дронів, спричинивши кілька осередків займання. Цієї ж ночі СБУ вразила сім суден тіньового флоту РФ та сім підстанцій у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Костянтин Матвієнко — політичний експерт;

Максимов Максим — голова Фермерського господарства "Роксолана";

Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;

Анатолій Кінах — президент Українського союзу промисловців і підприємців, Премʼєр-міністр України 2001-2002р;

Сергій Таран — політолог.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московському регіоні Росії. Крім того, вони уразили два танкери тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря.

А 19 липня Сили безпілотних систем атакували російський логістичний центр Wildberries. В результаті вогонь охопив 188 тисяч квадратних метрів.