Після розмови з військовими командувачами, серед яких Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк та Олег Апостол, Президент Володимир Зеленський анонсував "ключові розмови" на понеділок 20 липня. Обговорювалися доповіді щодо поточної ситуації на фронті та загалом у війні.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 20 липня.

Гості ефіру

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України;

Ігор — позивний "Пиць", командир розрахунку БпЛА 3 ОШБр;

Ігор Молодан — інструктор із безпеки Асоціації саперів України;

Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";

Андрій Єременко — соціолог;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Оксана Юринець — професорка кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Львівської політехніки, народна депутатка України VIII скликання;

Світлана Осауленко — депутатка Одеської міської ради.

Як писали Новини.LIVE, 19 липня Зеленський зустрівся з трьома українськими військовими керівниками. Президент заслухав доповіді Михайла Драпатого, Володимира Горбатюка та Олега Апостола.

Після цього президент анонсував ключові розмови та рішення у керівництві ЗСУ. За словами Зеленського, ключовим є визначення подальшої стратегії України.