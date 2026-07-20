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У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

20 липня 2026 р. 08:00

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08:00 У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

17 липня 2026
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18:37 Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

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Після розмови з військовими командувачами, серед яких Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк та Олег Апостол, Президент Володимир Зеленський анонсував "ключові розмови" на понеділок 20 липня. Обговорювалися доповіді щодо поточної ситуації на фронті та загалом у війні. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 20 липня. 

Гості ефіру

  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України;
  • Ігор — позивний "Пиць", командир розрахунку БпЛА 3 ОШБр;
  • Ігор Молодан — інструктор із безпеки Асоціації саперів України;
  • Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";
  • Андрій Єременко — соціолог;
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Оксана Юринець — професорка кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Львівської політехніки, народна депутатка України VIII скликання;
  • Світлана Осауленко — депутатка Одеської міської ради.

Як писали Новини.LIVE, 19 липня Зеленський зустрівся з трьома українськими військовими керівниками. Президент заслухав доповіді Михайла Драпатого, Володимира Горбатюка та Олега Апостола.

Після цього президент анонсував ключові розмови та рішення у керівництві ЗСУ. За словами Зеленського, ключовим є визначення подальшої стратегії України.

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07:01 Поповнити мобільний у ПриватБанку: які тарифи встановили для клієнтів

06:54 Одноразова допомога на переїзд для військових: хто має право на виплату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:25 Частину України накриють опади: прогноз погоди на сьогодні

06:24 Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох людей: третя жертва — дитина

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