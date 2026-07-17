Гостями ефіру Вечір.LIVE стали заслужений юрист України Марина Ставнійчук, експерт-міжнародник Євген Добряк, політтехнолог Олег Постернак, нардеп Олександр Юрченко, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль, воєнний аналітик Антон Міхненко та доктор філософських наук Сергій Ягодзінський.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 17 липня український лідер Володимир Зеленський зустрівся з колишнім міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Він запропонував йому посаду секретаря РНБО.

"Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України й уся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет — це координація оборонних виробництв. Дякую за службу Україні!" — наголосив Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із Зеленським, під час якої обговорили подальші кроки діяльності відомства. У МЗС також готуються кадрові рішення.

Також сьогодні Зеленський провів нараду з новим премʼєром Сергієм Корецьким. Сторони обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом.