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Головна arrow Відео arrow Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

17 липня 2026 р. 18:37

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18:37 Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Новим міністром оборони може стати Євгеній Хмара: ефір Ранок.LIVE

16 липня 2026
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18:04 Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

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08:00 Рада призначає Корецького прем'єром: онлайн-трансляція

15 липня 2026
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19:25 Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

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18:37 Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Новим міністром оборони може стати Євгеній Хмара: ефір Ранок.LIVE

16 липня 2026
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18:04 Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали заслужений юрист України Марина Ставнійчук, експерт-міжнародник Євген Добряк, політтехнолог Олег Постернак, нардеп Олександр Юрченко, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль, воєнний аналітик Антон Міхненко та доктор філософських наук Сергій Ягодзінський.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 17 липня український лідер Володимир Зеленський зустрівся з колишнім міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Він запропонував йому посаду секретаря РНБО.

"Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України й уся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет — це координація оборонних виробництв. Дякую за службу Україні!" — наголосив Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із Зеленським, під час якої обговорили подальші кроки діяльності відомства. У МЗС також готуються кадрові рішення.

Також сьогодні Зеленський провів нараду з новим премʼєром Сергієм Корецьким. Сторони обговорили кроки, які будуть зроблені найближчим часом.

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18:35 Посадовицю Мінкульту судитимуть за виправдовування агресії РФ

18:24 Комфортне літо без опадів: погода на Харківщині завтра

18:22 Літнє тепло, але місцями грозові дощі: прогноз погоди на вихідні

18:21 Спека повертається на Одещину: температура моря завтра

18:20 Економія на мобільному зв’язку: хто може підключити тарифні плани за 250 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:48 Корецький: Уряд призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС

17:33 Зеленський обговорив із Білецьким ситуацію на Донеччині та Харківщині

17:24 У 155 бригаді за місяць зафіксовано 150 випадків СЗЧ

17:21 Терехов: До відновлення України мають долучитися ЄБРР та ЄІБ

17:20 Литвин: заміну Тимуру Ткаченку в КМВА поки не знайшли

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18:37 Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Новим міністром оборони може стати Євгеній Хмара: ефір Ранок.LIVE

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