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Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

15 липня 2026 р. 19:25

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19:25 Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

14 липня 2026
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18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

13 липня 2026
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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський терміново змінює уряд: ефір Ранок.LIVE

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19:25 Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

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18:00 Україна виробляє 10 млн дронів на рік і готується подвоїти цей показник: ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Важливі переговори України та ЄС у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ: ефір Ранок.LIVE

14 липня 2026
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18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у центрі уваги — здорожчання громадського транспорту у Києві та наслідки нових тарифів для мешканців столиці й області. Обговоримо вартість проїзду, позицію міської влади, протести киян та перевірку обґрунтованості тарифів.

Також порівняємо ціни на транспорт у Києві та інших містах України, зокрема досвід Харкова, де проїзд залишається безкоштовним. Окремо говоритимемо про можливі наслідки подорожчання та підготовку столиці до зимового періоду.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час":

  • представники Київської міської ради;
  • експерти у сфері транспорту та містобудування;
  • представники районних адміністрацій;
  • фахівці з міського управління.

Теми ефіру "Київський час":

  • Здорожчання громадського транспорту у Києві: ціна питання для мешканців столиці та області;
  • Чи обґрунтовані нові тарифи та хто має відповідати за їх встановлення;
  • Київ і Харків: різні підходи до оплати громадського транспорту;
  • Наслідки подорожчання проїзду для пасажирів та міської інфраструктури;
  • Підготовка столиці до зими та нові виклики для Києва.
     

Новини.LIVE повідомляли, що із 15 липня у Києві набули чинності оновлені тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Тепер одна поїздка коштує 30 гривень, а рішення про підвищення вартості проїзду викликало різні оцінки серед киян.

Новини.LIVE писали, що у міській владі пояснюють це рішення збитковістю транспортної системи столиці, втрати якої, за їхніми даними, сягають близько 12 млрд гривень. За словами мера Києва Кличка, це дозволить забезпечити стабільну роботу транспортної системи столиці

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18:58 Фракція "Батьківщина" зустрілася з кандидатом у прем'єри Сергієм Корецьким

18:51 Погода на завтра: Укргідрометцентр попередив про дощі в окремих областях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 Зеленський анонсував перший крок до Drone Deal між Україною та ЄС

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