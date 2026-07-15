Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

Сьогодні у центрі уваги — здорожчання громадського транспорту у Києві та наслідки нових тарифів для мешканців столиці й області. Обговоримо вартість проїзду, позицію міської влади, протести киян та перевірку обґрунтованості тарифів.

Також порівняємо ціни на транспорт у Києві та інших містах України, зокрема досвід Харкова, де проїзд залишається безкоштовним. Окремо говоритимемо про можливі наслідки подорожчання та підготовку столиці до зимового періоду.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час":

представники Київської міської ради;

експерти у сфері транспорту та містобудування;

представники районних адміністрацій;

фахівці з міського управління.

Теми ефіру "Київський час":

Здорожчання громадського транспорту у Києві: ціна питання для мешканців столиці та області;

Чи обґрунтовані нові тарифи та хто має відповідати за їх встановлення;

Київ і Харків: різні підходи до оплати громадського транспорту;

Наслідки подорожчання проїзду для пасажирів та міської інфраструктури;

Підготовка столиці до зими та нові виклики для Києва.



Новини.LIVE повідомляли, що із 15 липня у Києві набули чинності оновлені тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Тепер одна поїздка коштує 30 гривень, а рішення про підвищення вартості проїзду викликало різні оцінки серед киян.

Новини.LIVE писали, що у міській владі пояснюють це рішення збитковістю транспортної системи столиці, втрати якої, за їхніми даними, сягають близько 12 млрд гривень. За словами мера Києва Кличка, це дозволить забезпечити стабільну роботу транспортної системи столиці