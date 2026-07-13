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Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

13 липня 2026 р. 13:05

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський терміново змінює уряд: ефір Ранок.LIVE

10 липня 2026
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18:02 ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Сирський заявив, що Росія втрачає сили на фронті: ефір День.LIVE

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07:21 Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

У понеділок, 13 липня, Париж приймає зустріч лідерів країн "Коаліції охочих", присвячену підтримці України. Учасники обговорюють посилення військової допомоги, зміцнення системи ППО та нові гарантії безпеки для України. Головний акцент переговорів — захист українського неба, зокрема постачання комплексів Patriot, SAMP/T і розвиток спільних європейських проєктів у сфері протиракетної оборони.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 13 липня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";
  • Назарій Барчук — аналітик Українського центру безпеки та співпраці;
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Максим Несвитайлов — політолог, експерт з міжнародних відносин;
  • Андрій Єременко — соціолог;
  • Дмитро Костюк — народний депутат України, голова громадської організації "Неподільна Україна";
  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів "Коаліції охочих", яка 13 липня відбудеться в Парижі. Головними темами переговорів стануть подальша підтримка України, посилення протиповітряної оборони та нові безпекові гарантії. До обговорення також долучаться представники 37 держав, а вперше — Молдови та Північної Македонії.

Новини.LIVE також писали, що 13 липня 2026 року Володимир Зеленський анонсував найближчі міжнародні зустрічі та перемовини, які мають посилити захист України. За його словами, партнери працюють над новими пакетами військової допомоги, зміцненням ППО, посиленням санкцій проти Росії та реалізацією європейського антибалістичного проєкту FREYJA.

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13:05 Тарифи на газ та електрику в Україні: ціна за кубометр та кіловат з 1 серпня

13:03 Вбивство Парубія: обвинуваченому продовжили запобіжний захід

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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