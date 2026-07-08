Російські загарбники здійнили дві смертельні атаки на Київ упродовж тижня 2 і 6 липня, які стали одними з наймасованіших за всю історію повномасштабного вторгнення РФ. Крім того, є обстріли ще до оголошення повітряної тривоги.
Чому це відбувається та хто врятує киян — шукайте відповіді в ефірі Київський час.
Про що поговоримо в ефірі
Ключові теми ефіру:
- наслідки обстрілу Києва 8 липня, унаслідок якого Росія вбила трьох людей;
- чому атака сталася без оголошення повітряної тривоги та чи вистачає Україні антибалістичного захисту:
- чи готові київські укриття до нових обстрілів, хто відповідальний за їх стан та чому в столичному метро не використовують вагони як укриття;
- найбільші руйнування житлового сектору у Вишневому за час повномасштабної війни та яку допомогу отримають місцеві жителі.
Про це ми поговоримо з гостями нашого ефіру — у студії:
- Кирило Фесик, голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук
- Олесь Маляревич, заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес"
- Леонід Ємець, депутат Київської міської ради "Європейська Солідарність", голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук
- Алла Шлапак, депутатка Київської міської ради, "Батьківщина"
- Костянтин Криволап, авіаексперт
- Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги
Новини.LIVE повідомляли, що Росія атакувала Деснянський район Києва 8 липня: на одній локації постраждала маленька дитина і пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, на іншій — влучання біля газорозподільної станції, через що загинули троє людей, ще 13 — постраждали.
Також Новини.LIVE інформували про закінчення робіт ДСНС на всіх локаціях у Києві внаслідок масованого обстрілу Росії в ніч проти 6 липня. Найбільший обсяг робіт — у Подільському районі, крім того, сильно постраждав Дарницький. Рятувальники розбирали завали зруйнованих росіянами будинків, внаслідок обстрілу загинули 19 людей, ще 61 особа — зазнала поранень.
Крім того, Новини.LIVE розповідали про смертельну атаку РФ на Вишневе Київської області, де росіяни вбили десять людей. Ще кілька годин у місті відбувалася детонація боєприпасів — мешканців просили не виходити на вулицю та позачиняти всі вікна. Що саме сталося у Вишневому Президент України Володимир Зеленський доручив дізнатися СБУ та роздвідувальникам.