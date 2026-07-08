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Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

08 липня 2026 р. 19:24

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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

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18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
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18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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19:24 Чому лунають вибухи без тривоги та що з укриттями Києва: ефір Київський час

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18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

Російські загарбники здійнили дві смертельні атаки на Київ упродовж тижня 2 і 6 липня, які стали одними з наймасованіших за всю історію повномасштабного вторгнення РФ. Крім того, є обстріли ще до оголошення повітряної тривоги.

Чому це відбувається та хто врятує киян — шукайте відповіді в ефірі Київський час.

Про що поговоримо в ефірі

Ключові теми ефіру:

  • наслідки обстрілу Києва 8 липня, унаслідок якого Росія вбила трьох людей;
  • чому атака сталася без оголошення повітряної тривоги та чи вистачає Україні антибалістичного захисту:
  • чи готові київські укриття до нових обстрілів, хто відповідальний за їх стан та чому в столичному метро не використовують вагони як укриття;
  • найбільші руйнування житлового сектору у Вишневому за час повномасштабної війни та яку допомогу отримають місцеві жителі.

Про це ми поговоримо з гостями нашого ефіру — у студії:

  • Кирило Фесик, голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук
  • Олесь Маляревич, заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес"
  • Леонід Ємець, депутат Київської міської ради "Європейська Солідарність", голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук
  • Алла Шлапак, депутатка Київської міської ради, "Батьківщина"
  • Костянтин Криволап, авіаексперт
  • Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги

Новини.LIVE повідомляли, що Росія атакувала Деснянський район Києва 8 липня: на одній локації постраждала маленька дитина і пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, на іншій — влучання біля газорозподільної станції, через що загинули троє людей, ще 13 — постраждали.

Також Новини.LIVE інформували про закінчення робіт ДСНС на всіх локаціях у Києві внаслідок масованого обстрілу Росії в ніч проти 6 липня. Найбільший обсяг робіт — у Подільському районі, крім того, сильно постраждав Дарницький. Рятувальники розбирали завали зруйнованих росіянами будинків, внаслідок обстрілу загинули 19 людей, ще 61 особа — зазнала поранень.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про смертельну атаку РФ на Вишневе Київської області, де росіяни вбили десять людей. Ще кілька годин у місті відбувалася детонація боєприпасів — мешканців просили не виходити на вулицю та позачиняти всі вікна. Що саме сталося у Вишневому Президент України Володимир Зеленський доручив дізнатися СБУ та роздвідувальникам.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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