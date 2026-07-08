Російські загарбники здійнили дві смертельні атаки на Київ упродовж тижня 2 і 6 липня, які стали одними з наймасованіших за всю історію повномасштабного вторгнення РФ. Крім того, є обстріли ще до оголошення повітряної тривоги.

Чому це відбувається та хто врятує киян — шукайте відповіді в ефірі Київський час.

Про що поговоримо в ефірі

Ключові теми ефіру:

наслідки обстрілу Києва 8 липня, унаслідок якого Росія вбила трьох людей;

чому атака сталася без оголошення повітряної тривоги та чи вистачає Україні антибалістичного захисту:

чи готові київські укриття до нових обстрілів, хто відповідальний за їх стан та чому в столичному метро не використовують вагони як укриття;

найбільші руйнування житлового сектору у Вишневому за час повномасштабної війни та яку допомогу отримають місцеві жителі.

Про це ми поговоримо з гостями нашого ефіру — у студії:

Кирило Фесик, голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук

Олесь Маляревич, заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес"

Леонід Ємець, депутат Київської міської ради "Європейська Солідарність", голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук

Алла Шлапак, депутатка Київської міської ради, "Батьківщина"

Костянтин Криволап, авіаексперт

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги

Новини.LIVE повідомляли, що Росія атакувала Деснянський район Києва 8 липня: на одній локації постраждала маленька дитина і пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, на іншій — влучання біля газорозподільної станції, через що загинули троє людей, ще 13 — постраждали.

Також Новини.LIVE інформували про закінчення робіт ДСНС на всіх локаціях у Києві внаслідок масованого обстрілу Росії в ніч проти 6 липня. Найбільший обсяг робіт — у Подільському районі, крім того, сильно постраждав Дарницький. Рятувальники розбирали завали зруйнованих росіянами будинків, внаслідок обстрілу загинули 19 людей, ще 61 особа — зазнала поранень.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про смертельну атаку РФ на Вишневе Київської області, де росіяни вбили десять людей. Ще кілька годин у місті відбувалася детонація боєприпасів — мешканців просили не виходити на вулицю та позачиняти всі вікна. Що саме сталося у Вишневому Президент України Володимир Зеленський доручив дізнатися СБУ та роздвідувальникам.