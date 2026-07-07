В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

У новому ефірі День.LIVE проаналізуємо найважливіші події, що стосуються України та повномасштабної війни. У центрі уваги буде актуальна ситуація на фронті, результати перших годин саміту НАТО, заяви міжнародних партнерів і світових лідерів, а також інші події, які визначають інформаційний порядок денний. У столиці Туреччини розпочав роботу 36-й саміт глав держав і урядів країн НАТО. Протягом дводенної зустрічі представники 32 держав-членів Альянсу обговорюють питання зміцнення євроатлантичної безпеки, нарощування оборонних можливостей, збільшення фінансування оборонної сфери та подальші стратегічні кроки розвитку НАТО.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 7 липня

Гості ефіру:

Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;

Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;

Лукаш Адамський, віце-директор Центру Мєрошевського; експерт у питаннях зовнішньої політики;

Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України;

Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Раніше Новини.LIVE інформували, що 8 липня під час саміту НАТО в Туреччині може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Очікується, що однією з ключових тем переговорів стануть питання безпеки та посилення оборонних спроможностей України.

Ці переговори відбуватимуться на тлі того, що НАТО разом з Україною розгортають ініціативи для збільшення виробництва ракет-перехоплювачів через обмежені запаси засобів ППО в країнах Альянсу. Наразі Сполучені Штати продовжують виконувати свої зобов'язання за програмою PURL.