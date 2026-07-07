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В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

07 липня 2026 р. 13:01

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

3 липня 2026
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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

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08:00 Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

2 липня 2026
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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

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08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
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18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

У новому ефірі День.LIVE проаналізуємо найважливіші події, що стосуються України та повномасштабної війни. У центрі уваги буде актуальна ситуація на фронті, результати перших годин саміту НАТО, заяви міжнародних партнерів і світових лідерів, а також інші події, які визначають інформаційний порядок денний. У столиці Туреччини розпочав роботу 36-й саміт глав держав і урядів країн НАТО. Протягом дводенної зустрічі представники 32 держав-членів Альянсу обговорюють питання зміцнення євроатлантичної безпеки, нарощування оборонних можливостей, збільшення фінансування оборонної сфери та подальші стратегічні кроки розвитку НАТО. 

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 7 липня

Гості ефіру:

  • Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
  • Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;
  • Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;
  • Лукаш Адамський, віце-директор Центру Мєрошевського; експерт у питаннях зовнішньої політики;
  • Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України;
  • Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи. 

Раніше Новини.LIVE інформували, що 8 липня під час саміту НАТО в Туреччині може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Очікується, що однією з ключових тем переговорів стануть питання безпеки та посилення оборонних спроможностей України.

Ці переговори відбуватимуться на тлі того, що НАТО разом з Україною розгортають ініціативи для збільшення виробництва ракет-перехоплювачів через обмежені запаси засобів ППО в країнах Альянсу. Наразі Сполучені Штати продовжують виконувати свої зобов'язання за програмою PURL.

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12:58 НАТО запускає Drone Edge: інвестує понад 40 млрд доларів у БпЛА

12:53 Росіян беруть у полон за кілька днів після контракту: в ЗСУ повідомили деталі

12:31 Активність Сонця на помірному рівні: прогноз магнітних бур сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:30 Зарплату деяких вчителів збільшили на 10-20%: кому передбачена надбавка в липні

12:23 Більшість доходів на харчування: експерт про витрати українцв

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