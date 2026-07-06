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Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

06 липня 2026 р. 13:00

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

1 липня 2026
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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

Внаслідок нічного російського обстрілу Києва кількість жертв за останніми даними збільшилася до 12 осіб. Ще 46 людей зазнали поранень, серед яких троє дітей, які наразі перебувають у медзакладах. У столиці зафіксовано суттєві руйнування в декількох районах. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що один із поранених помер у лікарні цього ранку. Тим часом у Вишневому на Київщині рятувальні служби продовжують евакуацію населення. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник, через атаку п'ять вулиць міста зазнали повного руйнування, а троє людей перебувають у вкрай важкому стані.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 6 липня

Гості ефіру:

  • Вікторія Рубан, керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Київській області;
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа; 
  • Денис Бобков, начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант;
  • Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Ігор Попов, політолог;
  • Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики. 

Новини.LIVE інформували, що кількість загиблих у Києві внаслідок нічної атаки 6 липня зросла до 12 осіб, а кількість поранених збільшилася до 60, серед яких п'ятеро дітей. Рятувальні роботи тривають: у Дарницькому районі зберігається ймовірність того, що люди досі залишаються під завалами. Масштаби руйнувань у різних районах міста ще встановлюються. Також кореспонденти Новини.LIVE показали фото наслідків російських ударів по Києву в ніч проти 6 липня.

На тлі цих подій Україна ініціювала термінове скликання Ради Безпеки ООН. Офіційний запит було направлено до Демократичної Республіки Конго, що зараз головує в Раді, а також до всіх держав-членів організації. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для стримування російської агресії, щоб забезпечити стабільний і справедливий мир на основі Статуту ООН.

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12:51 По будинкам в Подільському районі Києва прилетіло 4 ракети: Ткаченко

12:45 На Київщині уже троє загиблих від обстрілів: яка ситуація у Вишневому

12:42 Одеса після обстрілу: зруйновано будинки та знищено гаражі (фото)

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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