Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

Внаслідок нічного російського обстрілу Києва кількість жертв за останніми даними збільшилася до 12 осіб. Ще 46 людей зазнали поранень, серед яких троє дітей, які наразі перебувають у медзакладах. У столиці зафіксовано суттєві руйнування в декількох районах. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що один із поранених помер у лікарні цього ранку. Тим часом у Вишневому на Київщині рятувальні служби продовжують евакуацію населення. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник, через атаку п'ять вулиць міста зазнали повного руйнування, а троє людей перебувають у вкрай важкому стані.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 6 липня

Гості ефіру:

Вікторія Рубан, керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Київській області;

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;

Денис Бобков, начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант;

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Ігор Попов, політолог;

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики.

Новини.LIVE інформували, що кількість загиблих у Києві внаслідок нічної атаки 6 липня зросла до 12 осіб, а кількість поранених збільшилася до 60, серед яких п'ятеро дітей. Рятувальні роботи тривають: у Дарницькому районі зберігається ймовірність того, що люди досі залишаються під завалами. Масштаби руйнувань у різних районах міста ще встановлюються. Також кореспонденти Новини.LIVE показали фото наслідків російських ударів по Києву в ніч проти 6 липня.

На тлі цих подій Україна ініціювала термінове скликання Ради Безпеки ООН. Офіційний запит було направлено до Демократичної Республіки Конго, що зараз головує в Раді, а також до всіх держав-членів організації. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для стримування російської агресії, щоб забезпечити стабільний і справедливий мир на основі Статуту ООН.