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Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

03 липня 2026 р. 13:00

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

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2 липня 2026
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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

1 липня 2026
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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

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18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

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08:00 РФ може розпочати наступ на Чернігівщину та Київ: ефір Ранок.LIVE

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

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08:00 Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

2 липня 2026
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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

Президент Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом прискорити постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, особливо комплексів, здатних збивати балістичні ракети. Глава держави повідомив, що внаслідок масштабної російської атаки на Київ 2 липня загинули 30 людей, а кількість поранених наблизилася до сотні. За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будівель і шукати людей, які можуть залишатися під уламками. Президент також зазначив, що цього ж дня російські війська завдали нових ударів по житловій забудові та медичному закладу в інших регіонах країни. 

Про це та не лише дивіться в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 3 липня

Гості ефіру:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Ростислав Любевич, лікар-пульмонолог, фтизіатр, заступник медичного директора Наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології в м.Києві;
  • Ігор Швайка, заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, капітан;
  • Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації;
  • Ігор Попов, політолог;
  • Сергій Старенький, адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста;
  • Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що українські правоохоронці та Служба безпеки України розпочали кримінальне провадження щодо начальника генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова. Його офіційно підозрюють в організації та плануванні масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України, зокрема, його вважають головним відповідальним за смертоносну атаку по Києву, що була здійснена в ніч проти 2 липня.

Тим часом Україна та Німеччина ініціювали створення спільної міжвідомчої робочої групи для повернення на батьківщину українських чоловіків мобілізаційного віку, що незаконно перетнули кордон. За актуальними оцінками, на території ФРН наразі перебуває понад 350 тисяч українців призовного віку.

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12:53 Сотні авто в заторах: на кордоні з трьома країнами великі черги

12:52 Скандали з ТЦК: Міноборони анонсувало перевірку в Одесі

12:36 NASA зафіксувало наближення великого астероїда до Землі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:34 У Львові відбувся суд у справі Фаріон: засідання знову перенесли

12:22 Компенсації за загиблих через війну: українці можуть отримати нові виплати

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