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Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

01 липня 2026 р. 18:16

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08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

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18:20 Україні потрібно нарощувати антибалістичний захист: ефір Вечір.LIVE

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08:00 В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

26 червня 2026
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18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

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08:00 РФ може розпочати наступ на Чернігівщину та Київ: ефір Ранок.LIVE

30 червня 2026
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18:21 З липня збільшиться фінансування бойових батальйонів ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Енергосистема України не витримує спеку: ефір День.LIVE

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна прагне отримати додаткову оборонну допомогу на мільярди доларів. Йдеться про фінансування нових безпілотників, ракет і військових технологій, які мають посилити українську армію. За його словами, це допоможе змінити ситуацію на фронті та посилити тиск на Росію.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 1 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Сергій Ауслендер —  ізраїльський журналіст;
  • Сергій Демченко — народний депутат України від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики;
  • Яна Умовіст — лікар пульмонолог-терапевт. Національний Науковий Центр фтизіатрії, пульмонології, алергології ім. Яновського;
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Максим Бахматов — голова Деснянської РДА;
  • Богдан Божук — генеральний директор ДУ "Інституту медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН України", президент ВГО "Українська асоціація лікарів-психологів", співзаступник голови відділу Платформи інновацій у сфері громадського здоров’я Європейського регіону ВООЗ, кандидат мед. наук, доцент.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна та Данія домовилися посилити оборонну співпрацю. Йдеться про розвиток спільних військових технологій, масштабування ініціативи Drone Deal і створення європейської системи захисту від балістичних ракет. Також сторони обговорили розблокування 6 мільярдів євро з European Peace Facility для потреб української армії.

Новини.LIVE також писали, що Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у травні Україна випередила Росію за темпами на полі бою. За його словами, Сили оборони звільнили понад 100 квадратних км територій більше, ніж ворог зміг захопити за цей період, що стало одним із найкращих показників останніх років. Також Федоров зазначив, що зросла ефективність дій українських військових і посилився тиск на окупантів.

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17:47 Популярна послуга в monobank стане платною: за що заплатять клієнти з червня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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