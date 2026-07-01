Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна прагне отримати додаткову оборонну допомогу на мільярди доларів. Йдеться про фінансування нових безпілотників, ракет і військових технологій, які мають посилити українську армію. За його словами, це допоможе змінити ситуацію на фронті та посилити тиск на Росію.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 1 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Сергій Ауслендер — ізраїльський журналіст;

Сергій Демченко — народний депутат України від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики;

Яна Умовіст — лікар пульмонолог-терапевт. Національний Науковий Центр фтизіатрії, пульмонології, алергології ім. Яновського;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Максим Бахматов — голова Деснянської РДА;

Богдан Божук — генеральний директор ДУ "Інституту медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН України", президент ВГО "Українська асоціація лікарів-психологів", співзаступник голови відділу Платформи інновацій у сфері громадського здоров’я Європейського регіону ВООЗ, кандидат мед. наук, доцент.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україна та Данія домовилися посилити оборонну співпрацю. Йдеться про розвиток спільних військових технологій, масштабування ініціативи Drone Deal і створення європейської системи захисту від балістичних ракет. Також сторони обговорили розблокування 6 мільярдів євро з European Peace Facility для потреб української армії.

Новини.LIVE також писали, що Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що у травні Україна випередила Росію за темпами на полі бою. За його словами, Сили оборони звільнили понад 100 квадратних км територій більше, ніж ворог зміг захопити за цей період, що стало одним із найкращих показників останніх років. Також Федоров зазначив, що зросла ефективність дій українських військових і посилився тиск на окупантів.